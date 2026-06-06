AAJ 6 JUNE KA MAUSAM: मॉनसून ने दी दस्तक, बारिश से दिल्ली भीगेगी, कहां मचेगी तबाही.. किस हिस्से में अब भी तपिश, जानें देश का मौसम

6 जून को भारत के मौसम में मॉनसून की शुरुआती झलक दिखेगी. दक्षिण में भारी बारिश तो उत्तर में गर्मी के साथ छिटपुट बारिश का मिश्रण रहेगा. IMD के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून केरल पहुंच चुका है, जिससे पूरे देश में नमी बढ़ रही है. जानिए देश के मौसम का हाल.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/today-june-6-2026-weather-news-monsoon-advances-heavy-rains-in-south-northeast-relief-showers-in-delhi-ncr-8437769/ Copy

जानें देश में कहां कैसा रहेगा मौसम

AAJ KA MAUSAM: देशभर में मौसम करवट ले रहा है. तपती गर्मी से सभी जगह थोड़ी बहुत राहत मिलने की शुरुआत धीरे धीरे हो रही है. मॉनसून की शुरुआत करीब करीब हो गई है. जानिए देश में कहां कैसा मौसम रहेगा. कहां हल्की बारिश होगी, कहां छिटपुट और कहां अभी तक गर्मी ही है. IMD के अनुमान के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. हल्की बारिश, गरज-चमक के साथ 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं चल सकती हैं. दिन का तापमान 37-39°C और रात का 27-29°C के आसपास रहेगा. गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी. मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 6 जून के लिए गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है. इस दिन अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है.

7 जून को आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है. इस दिन अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

8 जून को अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

9 और 10 जून को भी मौसम विभाग ने मुख्य रूप से साफ आसमान का पूर्वानुमान जारी किया है. अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

उत्तर भारत

उत्तर में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड में छिटपुट बारिश व गरज के साथ हवाएं चलेंगी. राजस्थान के कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं जारी रह सकती हैं.

मध्य और पूर्वी भारत

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में मिश्रित मौसम रहेगा. कुछ जगहों पर गर्मी तो कहीं हल्की बारिश.

पश्चिमी भारत

गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मॉनसून की तैयारी के साथ छिटपुट वर्षा संभव.

दक्षिण भारत

केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना. मॉनसून सक्रिय है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं.

उत्तर-पूर्वी राज्यों का मौसम

असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड आदि में भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं (40-50 किमी/घंटा) चलेंगी. 6-9 जून तक यह सिलसिला जारी रह सकता है. पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा रहेगा.

दक्षिणी राज्यों का मौसम

केरल और तटीय कर्नाटक में बहुत भारी बारिश संभव. आंध्र, तेलंगाना और तमिलनाडु में भी अच्छी बारिश होगी. मॉनसून की भरपूर झमाझम बरसात से गर्मी पूरी तरह कम हो जाएगी.

उत्तर-पश्चिमी भारत

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में बादल और हल्की बारिश के साथ तापमान सामान्य से नीचे रहेगा. राजस्थान में गर्म हवाएं लेकिन कुछ राहत.

मध्य और पूर्वी क्षेत्र

उत्तर प्रदेश, बिहार में कुछ जगहों पर गर्मी का प्रकोप लेकिन छिटपुट वर्षा से संतुलन बनेगा. पश्चिमी तट मेंमहाराष्ट्र, गोवा में मॉनसून की शुरुआती बारिश से हरियाली बढ़ेगी.