Today 12th March Weather: दिल्ली में तपिश और हर तरफ हवा जहरीली हवा, राजस्थान में लू की चेतावनी, पढ़िए देश के मौसम का हाल

दिल्ली में गर्मियों के दस्तक देने के बावजूद वायु गुणवत्ता सूचकांक ने लाल निशान को पार कर लिया है, जो लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. पढ़िए दिल्ली समेत अन्य राज्यों के मौसम का हाल.

मार्च का एक तिहाई हिस्से बीतने के साथ ही गर्मी ने देशभर में पूरी तरह से अपने पांव पसार दिए हैं. एनसीआर में अब भी सुबह के समय धुंध है. दिन चढ़ते ही मार्च में अप्रैल जैसी गर्मी से लोग बेहाल हैं. पढ़िए राज्यवार मौसम का हाल-

दिल्ली- एनसीआर

मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिल्ली में आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा. 12 और 13 मार्च को मौसम ऐसा ही बने रहने की संभावना है, जहां अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री के आसपास रहेगा. गर्मी और धुंध के बीच एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक स्तर को पार करता जा रहा है.

राजस्थान में लू की चेतावनी जारी, पारा 40 डिग्री के पार

मौसम विभाग ने राजस्थान के कुछ हिस्सों के लिए लू की चेतावनी जारी की है, क्योंकि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पारा नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. इस मौसम में पहली बार तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. जयपुर स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र के अनुसार, फिलहाल गर्मी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है और राज्य भर में तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की और वृद्धि होने की आशंका है. विभाग ने जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा में सोमवार और मंगलवार को लू चलने की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है.

जम्मू-कश्मीर में तापमान सामान्य से ऊपर

जम्मू-कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में पिछले कई दिनों से तापमान लगातार सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है. हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के दिन थोड़ी गिरावट आई लेकिन उसके बाद फिर से तापमान बढ़ने का सिलसिला जारी है. मैदानी इलाकों के साथ-साथ कश्मीर घाटी में भी तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है. प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बुधवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. पर्वतीय क्षेत्रों और ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम बर्फबारी का भी अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार, 12 से 14 मार्च तक मौसम सामान्यतः शुष्क रहेगा. इसके बाद 15 और 16 मार्च को बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है, खासकर 15 मार्च की रात से 16 मार्च की सुबह तक. 17 और 18 मार्च को भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी बनी रहने की संभावना है जबकि 19 और 20 मार्च को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. कश्मीर घाटी में श्रीनगर का अधिकतम तापमान 17.6 और न्यूनतम 10.2 डिग्री रहा.

कोलकाता में बारिश का पूर्वानुमान

कोलकाता सहित पूरे राज्य में गरज के साथ बारिश की आशंका जताई है. मौसम विभाग ने कहा है कि गरज-चमक रहेगी तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा. अगले कुछ दिनों तक गरज-चमक के साथ बारिश होने की आशंका है. 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशंका है. इस बीच उत्तर बंगाल में पूरे सप्ताह गरज-चमक जारी रहेगी. उत्तर के हर जिले में छिटपुट हल्की बारिश और गरज-चमक रहने का अनुमान है. दार्जिलिंग, कालीमपोंग और जलपाईगुड़ी जिलों के लिए रविवार से मंगलवार तक अलग से चेतावनी जारी की गई है.

