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Today May 24th Weather Delhi Ncr Scorching Heat With Temperatures Reaching 47 Degrees Celsius What Weather Be Like In Other States

Today 24th May Weather: दिल्ली-NCR में तीखी धूप, 47 डिग्री के पार रहेगा पारा, जानें देश के अन्य राज्यों में कहां कैसा रहेगा मौसम

Today 23rd May Weather: भारत इस समय मौसम के दो अलग-अलग रूपों का सामना कर रहा है; जहां उत्तर और मध्य भारत भीषण गर्मी, लू और 47 डिग्री से अधिक तापमान के साथ रेड अलर्ट पर हैं, वहीं दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में मानसून की शुरुआत और चक्रवाती प्रणालियों के कारण भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है.

पढ़ें आज का मौसम

24th May Weather alert: भारत इस समय मौसम के दो बेहद अनोखे और विपरीत दौर से गुजर रहा है, जहां एक ओर उत्तर और मध्य भारत के राज्य जहां भीषण लू (Heatwave) की चपेट में आकर भट्टी की तरह तप रहे हैं. वहीं, दक्षिण और पूर्वोत्तर में मानसून की दस्तक हो चुकी है. दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर और मध्य भारत में पारा 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसमें विदर्भ का ब्रह्मपुरी 47.2 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा. मौसम विभाग ने इन झुलसाने वाले इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया. सभी लोगों के लोगों को लू (Heatstroke) से बचने की सख्त हिदायत दी है.

दिल्ली-NCR में धूल भरी आंधी

देश की राजधानी दिल्ली में तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की आशंका है, जिससे गर्मी का सितम और बढ़ेगा. हालांकि, दिन के समय चलने वाली 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की तेज हवाएं धूल उड़ाकर थोड़ी हलचल पैदा कर सकती हैं, लेकिन राहत की उम्मीद कम ही है.

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दक्षिण भारत में मानसून की दस्तक

गर्मी के इस भयंकर सितम के बीच दक्षिण भारत से राहत की खबर है, जहां दक्षिण-पश्चिम मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में तेजी से आगे बढ़ रहा है. केरल, माहे और लक्षद्वीप में गरज-चमक के साथ लगातार बारिश हो रही है, और खराब मौसम के चलते मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी गई है.

पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश-आंधी

चक्रवाती हवाओं के प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार में 50 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज आंधी के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है.

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