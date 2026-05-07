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Today 7th May Weather: दिल्ली में आज भी चलेंगी हवाएं, राजस्थान में फिर लौटेगी हीटवेव, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट
मौसम विभाग का कहना है कि 10 मई के बाद एनसीआर में तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है, जिससे लोगों को फिर से गर्मी का सामना करना पड़ेगा.
एनसीआर में मौसम का मिजाज इन दिनों बदला हुआ नजर आ रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक क्षेत्र में इस बदले हुए मौसम का असर बना रहेगा, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.
पूर्वानुमान के मुताबिक7 मई तक मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा, हालांकि कुछ स्थानों पर गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना भी जताई गई है. 7 मई को तापमान में हल्का इजाफा देखने को मिलेगा, जहां अधिकतम 36 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री रहने की संभावना है. इस दिन खास तौर पर दिन के समय तेज सतही हवाएं चलने का पूर्वानुमान है.
- -8 मई को भी मौसम सामान्य बना रहेगा, आसमान मुख्यतः साफ रहने की उम्मीद है. इस दिन अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री रहने का अनुमान है.
- -9 मई से तापमान में तेजी से बढ़ोतरी शुरू होने की संभावना है. इस दिन अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री रहने का अनुमान है.
- -10 मई को गर्मी और बढ़ेगी, अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री तक पहुंच सकता है. इस दिन भी आसमान साफ रहने की संभावना है.
- -11 मई को भी गर्मी का असर जारी रहेगा, जहां अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने की संभावना है. इस दिन आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं.
राजस्थान में हाल ही में हुई बारिश से मिली राहत अब ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है. 9 मई से खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान में फिर से हीटवेव (लू) की स्थिति बनने की संभावना है.मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के साथ ही राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क हो जाएगा. हालांकि उत्तर-पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की बारिश या आंधी की संभावना बनी रह सकती है. 8 से 11 मई के बीच जोधपुर और बीकानेर संभाग में अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे क्षेत्र में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप फिर से बढ़ने के आसार हैं.
तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने अगले कुछ दिनों में तमिलनाडु के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया है. मौसम विभाग ने बताया कि इसकी वजह एक ट्रफ (हवा का कम दबाव वाला क्षेत्र) है, जो मध्य प्रदेश से तमिलनाडु तक फैला है. मौसम विभाग ने 7 मई को नीलगिरी, कोयंबटूर, तिरुपुर, इरोड, थेनी, तेनकासी, मदुरै, विरुधुनगर, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जैसे जिलों में व्यापक बारिश की भी संभावना जताई है. कई दक्षिणी और पश्चिमी जिलों में बिजली कड़कने और लगभग 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ तूफान आने की संभावना है.
डिंडीगुल, थूथुकुडी, रामनाथपुरम, शिवगंगा और अन्य आसपास के जिलों में भी आने वाले दिनों में तूफान के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है. अधिकारियों ने बताया कि सप्ताहांत तक राज्य के कई हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश और बादल छाए रहने की स्थिति बनी रहने की संभावना है.
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने विशेष रूप से 8 और 9 मई को मयिलादुथुराई और पुदुकोट्टई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.
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