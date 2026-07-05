Aaj ki train: छपरा से दिल्ली के बीच चलेगी वन-वे समर स्पेशल ट्रेन, कर्नाटक के हुब्बल्ली से ऋषिकेश के लिए नई एक्सप्रेस, आज ये 4 मेमू कैंसिल

Aaj ki train: भारतीय रेलवे को लेकर इस वक्त कई बड़े अपडेट्स सामने आ रहे हैं. पहली बड़ी सूचना हरियाणा से है, जहां देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन का पानीपत-जींद रूट पर हाई-स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक किया गया है. दूसरी खबर पूर्वांचल के यात्रियों के लिए है, जिनके लिए रेलवे ने भीड़ को देखते हुए छपरा से दिल्ली के बीच एक विशेष समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. तीसरी जरूरी सूचना उन दैनिक यात्रियों के लिए है जो बंगाल के आसनसोल मंडल में यात्रा करते हैं, क्योंकि ट्रैक मेंटेनेंस के चलते वहां 4 मेमू ट्रेनें रद्द रहेंगी.
भारत की पहली प्रदूषण-मुक्त हाइड्रोजन ट्रेन अब पटरी पर उतरने के बेहद करीब है. शनिवार को पानीपत-जींद रूट पर हाइड्रोजन ट्रेन का हाई-स्पीड रन थ्रू ट्रायल किया गया. इस दौरान ट्रेन को 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया गया. टेस्टिंग जींद और पानीपत के बीच दो फेरे लगाकर पूरा किया गया. रेलवे के सीनियर इंजीनियरों और एक्सपर्ट्स की टीम इस दौरान ट्रेन में मौजूद रही. टीम ने ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम, इंजन की कार्यक्षमता, सिग्नलिंग रिस्पॉन्स, ट्रैक पर संतुलन और स्पीड कंट्रोल जैसे तकनीकी मानकों की बेहद बारीकी से जांच की. हाइड्रोजन ट्रेन का यह सफल ट्रायल देश में पर्यावरण-अनुकूल रेल यात्रा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है.
गर्मी की छुट्टियों के समय ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने गाड़ी संख्या 05071 छपरा-दिल्ली वाया गोरखपुर समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है. समर स्पेशल ट्रेन 5 जुलाई को छपरा स्टेशन से दोपहर 1:30 बजे से खुलेगी.
कृपया ध्यान दें…
रेल यात्रियों की सुविधा हेतु
05071 छपरा-दिल्ली वाया गोरखपुर ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी का संचलन इकहरी यात्रा हेतु छपरा से 05 जुलाई, 2026 दिन रविवार को 13.30 बजे किया जायेगा। pic.twitter.com/obEHEEzZmn
— North Eastern Railway (@nerailwaygkp) July 4, 2026
यात्रा का रूट और समय: छपरा-दिल्ली स्पेशल ट्रेन छपरा से रवाना होकर एकमा, सीवान, थावे, पडरौना, रामकोला और कप्तानगंज होते हुए शाम 7:25 बजे गोरखपुर जंक्शन पहुंचेगी. गोरखपुर से आगे खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद और गाजियाबाद आदि स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन सुबह 8:40 बजे दिल्ली पहुंचेगी.
दक्षिण भारत को उत्तर के धार्मिक और पर्यटन स्थलों से जोड़ने के लिए रेलवे ने ट्रेन संख्या 17363/17364 हुब्बल्ली जंक्शन, योग नगरी ऋषिकेश साप्ताहिक एक्सप्रेस शुरू की है. ये ट्रेन हर सोमवार को हुब्बल्ली से शाम 7:45 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन रात 11:30 बजे ऋषिकेश पहुंचेगी.
रेलयात्री कृपया ध्यान दें!
श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी हुब्बल्लि जं. – योग नगरी ऋषिकेश – श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी हुब्बल्लि जं. नई एक्सप्रेस रेल सेवा का शुभारम्भ समस्त रेलयात्रियों को सूचित किया जाता है कि रेलवे द्वारा श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी हुब्बल्लि जं. – योग नगरी ऋषिकेश -… pic.twitter.com/RRJv6OWDzR
— Northern Railway (@RailwayNorthern) July 4, 2026
वहीं, हर गुरुवार को सुबह 6:15 बजे ऋषिकेश से चलकर वापस हुब्बल्ली जंक्शन पहुंचेगी. रास्ते में ये ट्रेन धारवाड़, पुणे, मनमाड, इटारसी, झांसी, ग्वालियर, आगरा कैंट, हजरत निजामुद्दीन और हरिद्वार आदि स्टेशनों से गुजरेगी, जिससे कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी.
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|प्रस्थान और आगमन समय
|प्रमुख स्टॉपेज
|17363
|हुब्बल्ली जंक्शन, योग नगरी ऋषिकेश साप्ताहिक एक्सप्रेस
|हर सोमवार, हुब्बल्ली जंक्शन से शाम 7:45 बजे रवाना, अगले दिन रात 11:30 बजे योग नगरी ऋषिकेश पहुंचेगी
|धारवाड़, लोंडा, बेलगावी, मिरज, पुणे, अहमदनगर, मनमाड, इटारसी, बीना, झांसी, ग्वालियर, आगरा कैंट, मथुरा, हजरत निजामुद्दीन, गाजियाबाद, मेरठ सिटी, मुजफ्फरनगर, देवबंद, रुड़की, हरिद्वार
|17364
|योग नगरी ऋषिकेश, हुब्बल्ली जंक्शन साप्ताहिक एक्सप्रेस
|हर गुरुवार, योग नगरी ऋषिकेश से सुबह 6:15 बजे रवाना, हुब्बल्ली जंक्शन पहुंचेगी
|हरिद्वार, रुड़की, देवबंद, मुजफ्फरनगर, मेरठ सिटी, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, आगरा कैंट, ग्वालियर, झांसी, बीना, इटारसी, मनमाड, अहमदनगर, पुणे, मिरज, बेलगावी, लोंडा, धारवाड़
पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल के वारिया-दुर्गापुर रेलखंड में ट्रैक मेंटेनेंस करने के लिए 3 से 4 घंटे का मेंटेनेंस ब्लॉक लिया जा रहा है. इसके चलते ये मेमू (MEMU) ट्रेनें रद्द रहेंगी,
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|रूट
|स्थिति
|63517
|बर्द्धमान-आसनसोल मेमू
|बर्द्धमान से आसनसोल
|रद्द
|63515
|बर्द्धमान-आसनसोल मेमू
|बर्द्धमान से आसनसोल
|रद्द
|63524
|आसनसोल-बर्द्धमान मेमू
|आसनसोल से बर्द्धमान
|रद्द
|63522
|आसनसोल-बर्द्धमान मेमू
|आसनसोल से बर्द्धमान
|रद्द
ऐसे में रेगुलर ट्रैवल करने वाले यात्री, खासकर कॉलेज और ऑफिस जाने वालों किसी भी परेशानी से बचने के लिए समय रहते दूसरा ट्रांसपोर्ट के माध्यम को चयन कर लें.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें