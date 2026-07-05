Aaj ki train: छपरा से दिल्ली के बीच चलेगी वन-वे समर स्पेशल ट्रेन, कर्नाटक के हुब्बल्ली से ऋषिकेश के लिए नई एक्सप्रेस, आज ये 4 मेमू कैंसिल

Train latest update: भारतीय रेलवे ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का पानीपत रूट पर हाई-स्पीड ट्रायल पूरा किया, तो वहीं दूसरी तरफ छपरा-दिल्ली समर स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की गई है. वहीं, मेंटेनेंस ब्लॉक के कारण आसनसोल मंडल में कुछ ट्रेनें रद्द की गई हैं. आज की ट्रेन से जुड़े सारे अपडेट यहां पढ़ें...

Written by: Satyam Kumar
Published: July 5, 2026, 7:11 AM IST
Aaj ki train 7 july 2026 updates
ट्रेन से जुड़ी आज की सभी बड़ी अपडेट देखें यहां
  • हरियाणा के पानीपत-जींद रूट पर देश की पहली प्रदूषण-मुक्त ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन का हाई-स्पीड रन-थ्रू ट्रायल सफल
  • दक्षिण और उत्तर भारत के बीच कर्नाटक के हुब्बल्ली और उत्तराखंड के ऋषिकेश के बीच नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन
  • 5 जुलाई को छपरा से दिल्ली के बीच एक स्पेशल वन-वे समर स्पेशल ट्रेन (05071) चलाने की घोषणा की है.
  • पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल के वारिया-दुर्गापुर रेलखंड में जरूरी मेंटेनेंस कार्य के चलते कुछ मेमू ट्रेनें रद्द की गई हैं,

Aaj ki train: भारतीय रेलवे को लेकर इस वक्त कई बड़े अपडेट्स सामने आ रहे हैं. पहली बड़ी सूचना हरियाणा से है, जहां देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन का पानीपत-जींद रूट पर हाई-स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक किया गया है. दूसरी खबर पूर्वांचल के यात्रियों के लिए है, जिनके लिए रेलवे ने भीड़ को देखते हुए छपरा से दिल्ली के बीच एक विशेष समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. तीसरी जरूरी सूचना उन दैनिक यात्रियों के लिए है जो बंगाल के आसनसोल मंडल में यात्रा करते हैं, क्योंकि ट्रैक मेंटेनेंस के चलते वहां 4 मेमू ट्रेनें रद्द रहेंगी.

हाइड्रोजन ट्रेन का सफल ट्रायल

भारत की पहली प्रदूषण-मुक्त हाइड्रोजन ट्रेन अब पटरी पर उतरने के बेहद करीब है. शनिवार को पानीपत-जींद रूट पर हाइड्रोजन ट्रेन का हाई-स्पीड रन थ्रू ट्रायल किया गया. इस दौरान ट्रेन को 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया गया. टेस्टिंग जींद और पानीपत के बीच दो फेरे लगाकर पूरा किया गया. रेलवे के सीनियर इंजीनियरों और एक्सपर्ट्स की टीम इस दौरान ट्रेन में मौजूद रही. टीम ने ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम, इंजन की कार्यक्षमता, सिग्नलिंग रिस्पॉन्स, ट्रैक पर संतुलन और स्पीड कंट्रोल जैसे तकनीकी मानकों की बेहद बारीकी से जांच की. हाइड्रोजन ट्रेन का यह सफल ट्रायल देश में पर्यावरण-अनुकूल रेल यात्रा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है.

और पढ़ें: Aaj ki Train: 18 नवंबर तक इस रूट पर नहीं चलेंगी ट्रेनें, UP TET एग्जाम के लिए रेलवे का स्पेशल इंतजाम, जानें रेल से जुड़ी ये बड़ी अपडेट

छपरा से दिल्ली के लिए वन-वे स्पेशल ट्रेन

गर्मी की छुट्टियों के समय ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने गाड़ी संख्या 05071 छपरा-दिल्ली वाया गोरखपुर समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है. समर स्पेशल ट्रेन 5 जुलाई को छपरा स्टेशन से दोपहर 1:30 बजे से खुलेगी.

यात्रा का रूट और समय: छपरा-दिल्ली स्पेशल ट्रेन छपरा से रवाना होकर एकमा, सीवान, थावे, पडरौना, रामकोला और कप्तानगंज होते हुए शाम 7:25 बजे गोरखपुर जंक्शन पहुंचेगी. गोरखपुर से आगे खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद और गाजियाबाद आदि स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन सुबह 8:40 बजे दिल्ली पहुंचेगी.

हुब्बली जंक्शन से ऋषिकेश

दक्षिण भारत को उत्तर के धार्मिक और पर्यटन स्थलों से जोड़ने के लिए रेलवे ने ट्रेन संख्या 17363/17364 हुब्बल्ली जंक्शन, योग नगरी ऋषिकेश साप्ताहिक एक्सप्रेस शुरू की है. ये ट्रेन हर सोमवार को हुब्बल्ली से शाम 7:45 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन रात 11:30 बजे ऋषिकेश पहुंचेगी.

वहीं, हर गुरुवार को सुबह 6:15 बजे ऋषिकेश से चलकर वापस हुब्बल्ली जंक्शन पहुंचेगी. रास्ते में ये ट्रेन धारवाड़, पुणे, मनमाड, इटारसी, झांसी, ग्वालियर, आगरा कैंट, हजरत निजामुद्दीन और हरिद्वार आदि स्टेशनों से गुजरेगी, जिससे कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी.

ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम प्रस्थान और आगमन समय प्रमुख स्टॉपेज
17363 हुब्बल्ली जंक्शन, योग नगरी ऋषिकेश साप्ताहिक एक्सप्रेस हर सोमवार, हुब्बल्ली जंक्शन से शाम 7:45 बजे रवाना, अगले दिन रात 11:30 बजे योग नगरी ऋषिकेश पहुंचेगी धारवाड़, लोंडा, बेलगावी, मिरज, पुणे, अहमदनगर, मनमाड, इटारसी, बीना, झांसी, ग्वालियर, आगरा कैंट, मथुरा, हजरत निजामुद्दीन, गाजियाबाद, मेरठ सिटी, मुजफ्फरनगर, देवबंद, रुड़की, हरिद्वार
17364 योग नगरी ऋषिकेश, हुब्बल्ली जंक्शन साप्ताहिक एक्सप्रेस हर गुरुवार, योग नगरी ऋषिकेश से सुबह 6:15 बजे रवाना, हुब्बल्ली जंक्शन पहुंचेगी हरिद्वार, रुड़की, देवबंद, मुजफ्फरनगर, मेरठ सिटी, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, आगरा कैंट, ग्वालियर, झांसी, बीना, इटारसी, मनमाड, अहमदनगर, पुणे, मिरज, बेलगावी, लोंडा, धारवाड़

बंगाल से असम के बीच ये लोकल ट्रेनें रहेंगी रद्द

पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल के वारिया-दुर्गापुर रेलखंड में ट्रैक मेंटेनेंस करने के लिए 3 से 4 घंटे का मेंटेनेंस ब्लॉक लिया जा रहा है. इसके चलते ये मेमू (MEMU) ट्रेनें रद्द रहेंगी,

ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम रूट स्थिति
63517 बर्द्धमान-आसनसोल मेमू बर्द्धमान से आसनसोल रद्द
63515 बर्द्धमान-आसनसोल मेमू बर्द्धमान से आसनसोल रद्द
63524 आसनसोल-बर्द्धमान मेमू आसनसोल से बर्द्धमान रद्द
63522 आसनसोल-बर्द्धमान मेमू आसनसोल से बर्द्धमान रद्द

ऐसे में रेगुलर ट्रैवल करने वाले यात्री, खासकर कॉलेज और ऑफिस जाने वालों किसी भी परेशानी से बचने के लिए समय रहते दूसरा ट्रांसपोर्ट के माध्यम को चयन कर लें.

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About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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