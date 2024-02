दिल्ली में ट्रेनें और फ्लाइट्स लेट होने से यात्री परेशान, अयोध्या के लिए जयपुर व पटना से फ्लाइट आज से शुरू

देश में ज्यादातर जगह बारिश और बर्फबारी हो रही है. ठंड पहले से ज्यादा हो गई है. राजधानी दिल्ली में 31 जनवरी दोपहर से ही बारिश हो रही है. कुछ देर के लिए बूंदाबांदी रुक जाती है, लेकिन आसमान साफ नहीं है. आज मौसम विभाग की तरफ से कोल्ड डे के साथ बारिश का भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. दिल्ली के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है. आज सुबह दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर समय पर ट्रेनें न चलने की वजह से यात्रियों के परेशान होने की सूचना है.दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खराब मौसम के कारण फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई हैं. कल भी दिल्ली आने वाली कई फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया.

#WATCH | Flight operations affected due to bad weather at Indira Gandhi International Airport in Delhi. pic.twitter.com/Z8ConQvsP5

— ANI (@ANI) February 1, 2024