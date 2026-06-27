Aaj ki Train: जुलाई में भी जारी रहेंगी ये स्पेशल ट्रेनें, लखनऊ में रेल कार्य के बीच 40 ट्रेनों के बदले रूट, देखें पूरी लिस्ट

Train latest updates: भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों के सफर को सुगम और आरामदायक बनाने के प्रयास में लगा है. गर्मी के मौसम में यात्रियों की ज्यादा भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि में विस्तार किया है, जबकि लखनऊ और जयपुर मंडलों में तकनीकी कार्यों के चलते दर्जनों ट्रेनों के रूट बदले गए हैं.
यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए पूर्व मध्य रेल (ECR) ने पांच जोड़ी यानी 10 स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने बताया कि इस विस्तार से यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाने में बड़ी सहूलियत होगी. गुजरात और बिहार के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है. अहमदाबाद और पटना के बीच चलाई जा रही गाड़ी संख्या 09447/48 अहमदाबाद-पटना-अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन का एक और एक्सट्रा फेरा चलाने का निर्णय लिया गया है. गाड़ी संख्या 09447 अहमदाबाद-पटना स्पेशल अब अहमदाबाद से 01.07.2026 को भी संचालित होगी. वहीं, गाड़ी संख्या 09448 पटना-अहमदाबाद स्पेशल पटना से 03.07.2026 को अपनी सेवाएं देगी.
|ट्रेन संख्या / नाम
|रूट
|विस्तारित अवधि
|संचालन दिवस
|09151 उधना-मधुबनी स्पेशल
|उधना-मधुबनी
|31 जुलाई 2026 तक
|प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार
|09152 मधुबनी-उधना स्पेशल
|मधुबनी-उधना
|02 अगस्त 2026 तक
|प्रत्येक शुक्रवार और रविवार
|09031 उधना-हसनपुर रोड स्पेशल
|उधना-हसनपुर रोड
|26 जुलाई 2026 तक
|प्रत्येक रविवार
|09032 हसनपुर रोड-उधना स्पेशल
|हसनपुर रोड-उधना
|28 जुलाई 2026 तक
|प्रत्येक मंगलवार
|09343 डॉ. अंबेडकर नगर-पटना स्पेशल
|डॉ. अंबेडकर नगर-पटना
|30 जुलाई 2026 तक
|प्रत्येक गुरुवार
|09344 पटना-डॉ. अंबेडकर नगर स्पेशल
|पटना-डॉ. अंबेडकर नगर
|31 जुलाई 2026 तक
|प्रत्येक शुक्रवार
|09025 वलसाड-दानापुर स्पेशल
|वलसाड-दानापुर
|27 जुलाई 2026 तक
|प्रत्येक सोमवार
|09026 दानापुर-वलसाड स्पेशल
|दानापुर-वलसाड
|28 जुलाई 2026 तक
|प्रत्येक मंगलवार
|09447 अहमदाबाद-पटना स्पेशल
|अहमदाबाद-पटना
|अतिरिक्त फेरा
|01 जुलाई 2026
|09448 पटना-अहमदाबाद स्पेशल
|पटना-अहमदाबाद
|अतिरिक्त फेरा
|03 जुलाई 2026
यदि आप उत्तर प्रदेश या बिहार की तरफ यात्रा करने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. उत्तर रेलवे के लखनऊ स्टेशन पर ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) में बदलाव किया जा रहा है, जिसके चलते 24 जून से 13 सितंबर 2026 तक ट्रेनों का सुचारू परिचालन प्रभावित रहेगा. पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ सुमित कुमार ने बताया कि इस कार्य को समय से पूरा करने के लिए कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजनेट किया जा रहा है, जबकि कई मुख्य ट्रेनों का रूट बदला गया है. 27 जून से गोरखधाम एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें अपने नियमित मार्ग लखनऊ स्टेशन के बजाय उतरेटिया, आलमनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, ऐशबाग, मल्हौर और मानक नगर स्टेशनों के रास्ते चलाई जा रही हैं.
|श्रेणी
|ट्रेनें
|बदलाव
|यात्रियों के लिए असर
|डायवर्ट रूट से चलेंगी
|19053 सूरत-मुजफ्फरपुर, 15075 शक्तिनगर-टनकपुर, 15073 सिंगरौली-टनकपुर, 15074 टनकपुर-सिंगरौली, 15076 टनकपुर-शक्तिनगर, 14523 बरौनी-अंबाला कैंट, 14524 अंबाला कैंट-बरौनी, 15127 बनारस-नई दिल्ली, 15128 नई दिल्ली-बनारस, 15119 बनारस-देहरादून, 15120 देहरादून-बनारस
|परिवर्तित मार्ग से संचालन
|यात्रा से पहले रूट जरूर जांचें
|लखनऊ में नहीं रुकेगी
|19054 मुजफ्फरपुर-सूरत, 15635 ओखा-गुवाहाटी, 15636 गुवाहाटी-ओखा, 15667 गांधीधाम-कामाख्या, 15668 कामाख्या-गांधीधाम, 11080 गोरखपुर-एलटीटी, 19168 वाराणसी सिटी-अहमदाबाद, 19166 दरभंगा-अहमदाबाद
|लखनऊ स्टेशन पर अस्थायी रूप से स्टॉपेज खत्म
|ऐशबाग और बादशाहनगर स्टेशन का उपयोग करें
|गोरखपुर रूट की ट्रेनें
|12571 गोरखपुर-आनंद विहार, 12555 गोरखपुर-बठिंडा, 19410 गोरखपुर-साबरमती, 22922 गोरखपुर-बांद्रा, 12595 गोरखपुर-आनंद विहार, 12597 गोरखपुर-सीएसएमटी, 15065 गोरखपुर-पनवेल, 15067 गोरखपुर-बांद्रा
|बाराबंकी-मल्हौर-ऐशबाग-मानक नगर मार्ग से चलेंगी
|रूट परिवर्तन लागू
|गुजरात-महाराष्ट्र से आने-जाने वाली ट्रेनें
|19409 साबरमती-गोरखपुर, 15270 साबरमती-मुजफ्फरपुर, 11079 एलटीटी-गोरखपुर, 15030 पुणे-गोरखपुर, 19201 भावनगर टर्मिनस-अयोध्या कैंट सहित कई ट्रेनें
|लखनऊ स्टेशन पर ठहराव नहीं
|वैकल्पिक स्टेशन से यात्रा करें
|बनारस-लखनऊ एक्सप्रेस
|15107 बनारस-लखनऊ
|24 जून से 13 सितंबर 2026 तक उतरेटिया स्टेशन पर यात्रा समाप्त
|लखनऊ तक नहीं जाएगी
|लखनऊ-बनारस एक्सप्रेस
|15108 लखनऊ-बनारस
|24 जून से 13 सितंबर 2026 तक उतरेटिया स्टेशन से चलेगी
|लखनऊ स्टेशन से प्रस्थान नहीं करेगी
सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं, बल्कि पश्चिम भारत में भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है. उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल के मंडावरिया-किशनगढ़ स्टेशनों के बीच ब्रिज संख्या 292 पर आरसीसी (RCC) बॉक्स बदला जा रहा है. उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार, इस कार्य के लिए रेलवे द्वारा ब्लॉक लिया गया है. इसके कारण फालना रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली कई रेल सेवाएं अस्थाई रूप से प्रभावित होंगी। इस ब्लॉक के कारण निम्नलिखित ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है और कुछ ट्रेनें देरी से चलेंगी.
|ट्रेन संख्या / नाम
|यात्रा तिथि
|बदला हुआ रूट
|किन स्टेशनों पर नहीं रुकेगी
|14701 श्रीगंगानगर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस
|26 अक्टूबर
|फुलेरा-डेगाना-जोधपुर-मारवाड़
|नरैना, किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर, सोजत रोड
|20964 वाराणसी-साबरमती एक्सप्रेस
|26 अक्टूबर
|फुलेरा-डेगाना-जोधपुर-मारवाड़
|अजमेर, ब्यावर
|20937 पोरबंदर-दिल्ली सराय एक्सप्रेस
|26 अक्टूबर
|मारवाड़-जोधपुर-फुलेरा
|ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़
|22452 चंडीगढ़-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस
|25 अक्टूबर
|फुलेरा-डेगाना-जोधपुर-मारवाड़
|किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर
|14702 बांद्रा टर्मिनस-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस
|26 अक्टूबर
|मारवाड़-जोधपुर-डेगाना-फुलेरा
|सोजत रोड, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, नरैना
|19411 गांधीनगर कैपिटल-दौलतपुर चौक एक्सप्रेस
|25 अक्टूबर
|मारवाड़-जोधपुर-फुलेरा
|सोजत रोड, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़
|14321 बरेली-भुज एक्सप्रेस
|25 अक्टूबर
|निर्धारित मार्ग
|10 मिनट की देरी से चलेगी
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