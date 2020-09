नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि राजपूत की मौत मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच की गति अचानक धीमी हो गई है और पूरा ध्यान मादक पदार्थ संबंधी मुद्दों की ओर केंद्रित हो गया है. सिंह ने आरोप लगाया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) मीडिया का ध्यान बंटाने के लिए बॉलीवुड के सितारों की एक फैशन परेड करा रहा है. Also Read - कंगना रनौत के बंगला मामले में HC ने BMC से पूछे कई सवाल, सोमवार को होगी जिरह

सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया, "आज हम असहाय हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि मामला किस दिशा में जा रहा है. सामान्य तौर पर संवाददाता सम्मेलन सीबीआई द्वारा किया जाता है. लेकिन इस मामले में आज तक सीबीआई ने इस बारे में कोई भी प्रेस ब्रीफिंग नहीं की कि उन्हें क्या मिला है. यह बहुत गंभीर मुद्दा है.'' सिंह ने ट्वीट किया, "आत्महत्या के लिए उकसाने को एसएसआर (सुशांत सिंह राजपूत) की हत्या के मामले में बदलने का फैसला करने में सीबीआई की देरी से हताश हो रहा हूं."

Today, we are helpless as we don’t know which direction the case is going in. Till today, CBI has not done a press briefing on what they have found out. I’m not happy with the speed at which the case is going: Vikas Singh, lawyer of the father of Sushant Singh Rajput https://t.co/qyBzzdDFbh Also Read - महाराष्‍ट्र के गृह मंत्री ने बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे पर साधा निशाना, दिया ये बड़ा बयान

— ANI (@ANI) September 25, 2020