Aaj ka Mausam 12th August: मानसून फिर दिखाएगा तेवर, दिल्ली-UP से पहाड़ों तक बारिश का अलर्ट; कई राज्यों में आंधी-तूफान का खतरा

Weather Update Today 12 August: मानसून की सक्रियता के बीच आज देश के कई हिस्सों में बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रहेगा. दिल्ली-NCR, राजस्थान, MP, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में मौसम बिगड़ सकता है, जबकि पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश तेज होगी.

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Aaj ka Mausam: देश में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर कई इलाकों में तेज होती नजर आ रही हैं. 12 अगस्त को मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर भारत से लेकर मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है. कुछ जगहों पर भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं. पहाड़ी राज्यों में बारिश के कारण जलभराव और भूस्खलन जैसे हालात का खतरा भी बना हुआ है.

दिल्ली-NCR में आज कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज बादल छाए रहने के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 11-12 अगस्त के दौरान व्यापक बारिश की संभावना जताई गई है. ऐसे में दिन के दौरान मौसम अचानक बदल सकता है और कुछ इलाकों में तेज बौछारों के साथ गरज-चमक हो सकती है. दिल्ली-NCR में आने-जाने वाले लोगों को बारिश के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत होगी.

उत्तर प्रदेश में भी बारिश का दौर

उत्तर प्रदेश के मौसम की बात करें तो पश्चिमी हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. पूर्वी यूपी में बारिश की गतिविधियां आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं. मौसम विभाग ने प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में गरज-चमक और बारिश की संभावना जताई है. स्थानीय स्तर पर तेज बौछारें लोगों को प्रभावित कर सकती हैं.

राजस्थान-मध्य प्रदेश में सक्रिय रहेगा मानसून

राजस्थान में आज मौसम कई जगह करवट ले सकता है. पश्चिमी राजस्थान में 12 अगस्त को बारिश की संभावना है, जबकि पूर्वी राजस्थान में भी मानसून सक्रिय रहने का अनुमान है. कुछ इलाकों में भारी बारिश की स्थिति बन सकती है. मध्य प्रदेश में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है. पश्चिमी मध्य प्रदेश में 11 से 13 अगस्त के बीच भारी बारिश की संभावना जताई गई है. इसके अलावा गरज-चमक और तेज हवाओं वाली गतिविधियां भी कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती हैं.

पहाड़ी राज्यों में बारिश से बढ़ेगी परेशानी

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में आज मौसम विशेष रूप से संवेदनशील रह सकता है. उत्तराखंड में 11 से 13 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 12 और 13 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में भी 12 से 17 अगस्त के बीच बारिश की गतिविधियां बनी रहने का अनुमान है.

IMD ने 12 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, किन्नौर और उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में कुछ इलाकों के लिए फ्लैश-फ्लड का कम जोखिम बताया है. ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले और यात्रा करने वाले लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए.

बिहार-झारखंड और बंगाल में भी बारिश

पूर्वी भारत में भी मानसून की गतिविधियां तेज रहने की संभावना है. झारखंड में 12 अगस्त से व्यापक बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान है, जबकि बिहार में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. पश्चिम बंगाल और सिक्किम के उप-हिमालयी इलाकों में भी लगातार बारिश की संभावना बनी हुई है. पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 12 अगस्त से व्यापक बारिश हो सकती है. इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं को लेकर भी अलर्ट रहने की जरूरत है.