Aaj Ka Mausam: दिल्ली में बारिश के आसार, UP समेत इन राज्यों में गरज-चमक का अलर्ट

13 अगस्त को मानसून की सक्रियता कई राज्यों में देखने को मिल रही है. पूर्वी यूपी में भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली गिरने की आशंका है. दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि राजस्थान और पहाड़ी इलाकों में भी मौसम बदल सकता है.

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Aaj Ka Mausam: आज यानी 13 अगस्त को देश के कई हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां तेज रहने वाली हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है.

वहीं दिल्ली-NCR में आज मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ रह सकता है. राजधानी में हल्की बारिश के आसार हैं, हालांकि आज के लिए IMD की उप-विभागीय चेतावनी में कोई अलग अलर्ट नहीं है. इसके बावजूद बादल छाने और बीच-बीच में बारिश से उमस में कुछ राहत मिल सकती है.

दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली में सुबह के समय मौसम अपेक्षाकृत शांत रह सकता है, लेकिन दिन बढ़ने के साथ स्थानीय स्तर पर बादल विकसित होने और कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है. बारिश बहुत व्यापक न भी हो, फिर भी कुछ इलाकों में अचानक बौछारें देखने को मिल सकती हैं. ऐसे में घर से निकलने वालों को मौसम पर नजर रखना बेहतर रहेगा.

उत्तर प्रदेश में बिगड़ सकता है मौसम

उत्तर प्रदेश में आज मौसम ज्यादा सक्रिय रहने वाला है। खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की गई है. गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, बहराइच, गोंडा, अंबेडकर नगर, महाराजगंज और आसपास के इलाकों में बारिश का असर देखने को मिल सकता है. आंधी के दौरान बिजली के खंभों, पुराने पेड़ों और खुले स्थानों से दूरी बनाकर रखना जरूरी होगा.

राजस्थान में भी बारिश-आंधी का दौर

राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी आज मौसम खराब रह सकता है. IMD ने पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी दी है.

राज्य के कुछ जिलों में अचानक तेज बारिश होने से सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन सकती है. वाहन चालकों को कम दृश्यता और फिसलन वाली सड़कों पर खास सावधानी बरतनी होगी.

पहाड़ों में बारिश से बढ़ सकती है परेशानी

हिमालयी क्षेत्रों में भी मानसून सक्रिय है. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत कई पहाड़ी इलाकों में बारिश जारी रहने की संभावना है. भारी बारिश वाले क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़क बाधित होने का खतरा बना रह सकता है.

चारधाम और अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में यात्रा करने वालों को स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की सलाह को प्राथमिकता देनी चाहिए. IMD के चारधाम मौसम अपडेट में भी 13 अगस्त को कई स्थानों पर गरज-चमक और बिजली की संभावना बताई गई है.