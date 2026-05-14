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Today Weather 2026: पूरे देश में अलग है मौसम का मिजाज, इन राज्यों में भारी बारिश-आंधी का अनुमान, कहीं लू का सितम

देश के कई हिस्सों में बारिश से तापमान सामान्य या नीचे रहेगा, जबकि उत्तर-पश्चिम और कुछ मध्य इलाकों में लू का कहर जारी.

Published date india.com Updated: May 14, 2026 6:44 AM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
पढे़ं आज का मौसम का हाल
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आज 14 मई को भारत के मौसम में विविधता दिखेगी. कुछ इलाकों में लू रहेगी, पूर्वोत्तर और दक्षिण में बारिश-आंधी का दौर चलेगा. मानसून की तैयारी तेज हो रही है, जिससे कई राज्यों को राहत मिल सकती है.

उत्तर भारत

उत्तर भारत में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में गरम दिन बने रहेंगे. कुछ जगहों पर आंधी-बारिश के साथ ओले भी पड़ सकते हैं. अधिकतम तापमान 40-45°C के आसपास रह सकता है, जबकि रातें भी गर्म रहेंगी.

एनसीआर

एनसीआर में 14 मई को आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा. इस दिन अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. इसके बाद 15 मई से मौसम एक बार फिर करवट बदलने लगेगा. 15 मई को अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने का अनुमान है. मौसम साफ रहेगा और गर्मी बढ़ने लगेगी. 16 मई को भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने का अनुमान है. वहीं, 17 मई को पारा 41 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहेगा. 18 मई को भी अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार 15 मई से 18 मई तक आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा और किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है.

उत्तर-पश्चिमी राज्य

उत्तर-पश्चिमी राज्यों (राजस्थान, गुजरात, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर) में पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी है. राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में गंभीर लू चलेगी, जबकि हिमालयी क्षेत्रों में हल्की बारिश/बर्फबारी और आंधी संभव. IMD के अनुसार 15 मई तक यहां लू के साथ आंधी-बिजली की चेतावनी है.

पूर्वोत्तर राज्य

पूर्वोत्तर राज्यों (असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड आदि) में अच्छी बारिश का दौर रहेगा. कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश, आंधी और 40-50 kmph की तेज हवाएं चलेंगी. अरुणाचल और असम-मेघालय में 13-14 मई को isolated very heavy rainfall की संभावना है. यह इलाका सबसे नम और सक्रिय रहेगा.

पूर्वी राज्य

पूर्वी राज्यों (पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड) में भी बारिश-आंधी का माहौल. सब-हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम में heavy rainfall, जबकि बिहार-झारखंड में आंधी के साथ ओले पड़ सकते हैं. तापमान सामान्य से थोड़ा कम रहने की उम्मीद.

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मध्य भारत

मध्य भारत (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ) में कुछ जगहों पर गरम और नम मौसम. विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र में लू की संभावना, साथ ही isolated thunderstorms. तापमान ऊंचा बना रहेगा लेकिन बारिश से कुछ राहत मिल सकती है.

पश्चिमी राज्य

पश्चिमी राज्यों (महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात) में Konkan-Goa में hot & humid conditions. कुछ हिस्सों में thunderstorms और gusty winds. गुजरात-महाराष्ट्र के हिस्सों में heat wave warnings जारी हैं, पर बारिश की गतिविधि भी रहेगी.

दक्षिण भारत

दक्षिण भारत (तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना) में व्यापक thunderstorms, lightning और 30-50 kmph हवाएं. केरल, तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक में heavy rainfall की संभावना. तापमान ऊंचा लेकिन बारिश से ठंडक मिलेगी. मानसून की तैयारी यहां भी दिख रही है.

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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