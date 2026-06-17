AAJ 17 JUNE KA MAUSAM: IMD का बड़ा अलर्ट! दिल्ली में बारिश की एंट्री, इन राज्यों में आंधी-तूफान, जानें देशभर का मौसम

दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में आज मौसम करवट लेने वाला है. IMD ने बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है.

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अगले 5 दिन बारिश, बिजली और 60 Kmph की तेज हवाओं का खतरा (IMAGE- AI)

दिल्ली-एनसीआर में आज हल्की बारिश, गरज-चमक और 40-60 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

IMD ने हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है.

कश्मीर में तेज हवाओं और ओलावृष्टि से कई घरों की छतें उड़ीं और फसलों को नुकसान पहुंचा.

गुजरात में दक्षिणी जिलों में बारिश की संभावना है, जबकि अहमदाबाद में तापमान 40°C के आसपास रह सकता है.

Aaj 17 June ka Mausam: कश्मीर में ओलावृष्टि और तेज आंधी से नुकसान हुआ है, जबकि उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक बारिश और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है. दिल्ली-एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश का मौसम बने रहने की संभावना है, रुक-रुक कर बारिश, गरज और तेज हवाएं चलने की संभावना है. मौसम विभाग ने आगामी दिनों के पूर्वानुमान में कहा है कि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 27-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. आर्द्रता 65 से 40 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है. 19 जून से तापमान में फिर से वृद्धि शुरू हो सकती है. 22 जून के तक राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में छिटपुट से लेकर व्यापक वर्षा की भविष्यवाणी की है. 17 जून को और 19 से 22 जून के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में छिटपुट गरज, बिजली और तेज हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से 60 किमी प्रति घंटा तक के झोंके) चलने की संभावना है; पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17 जून को भी यही स्थिति रहेगी.

कश्मीर में तेज हवाएं और ओलावृष्टि, सोपोर में कई घरों की छतें उड़ीं

घाटी के कई हिस्सों में मंगलवार को तेज हवाओं और ओलावृष्टि के कारण सोपोर इलाके में कुछ घरों की छतें उड़ गईं. कश्मीर घाटी में आजकल मौसम बहुत अस्थिर बना हुआ है. यहां कभी बेमौसम लू चलती है, तो कभी अचानक आंधी-तूफान, भारी बारिश और जोरदार ओलावृष्टि होती है. हाल के मौसम में आए बदलावों ने इस इलाके की पारंपरिक समशीतोष्ण जलवायु (न बहुत ज्यादा गर्मी, न बहुत ज्यादा ठंड वाला मौसम) को काफी हद तक बदल दिया है. हाल के मौसमों में श्रीनगर में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर 37 डिग्री सेलसियस तक पहुंच गया है. इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ों की कटाई और तेज़ी से हो रहे शहरीकरण का खतरनाक मेल है. गर्म हवा में नमी ज्यादा होने के कारण वातावरण में भारी अस्थिरता पैदा हुई है. अचानक होने वाली ओलावृष्टि और जबरदस्त आंधी-तूफान ने खेती वाले मुख्य इलाकों को अक्सर नुकसान पहुंचाया है.

देश के कई राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने देश के विभिन्न हिस्सों में अगले कुछ दिनों के लिए बारिश, गरज-चमक के साथ आंधी और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है. आईएमडी के वैज्ञानिक डॉ. शशिकांत ने दिल्ली के मौसम को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में गरज के साथ तूफान और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी. तेज हवाओं के झोंकों के साथ बारिश होने की उम्मीद है.

उत्तर-पश्चिम भारत में हल्की से तेज बारिश की संभावना है. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश होने की संभावना है.

मध्य भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है. पहाड़ी क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हो सकती है.

अहमदाबाद में आईएमडी के डायरेक्टर अशोक कुमार दास ने बताया कि 18 जून तक गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 17-18 जून को सूरत, तापी, नवसारी, वलसाड, डांग, दमन और दादरा-नगर हवेली समेत दक्षिण गुजरात के जिलों में बारिश की उम्मीद है. सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में अगले सात दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. अहमदाबाद में आसमान में बादल छाए रहेंगे और अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.

आईएमडी चंडीगढ़ के डायरेक्टर सुरेंद्र पॉल ने कहा कि अगले एक-दो दिनों में इस इलाके में रुक-रुक कर बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाओं की गतिविधियां देखने को मिलेंगी. उन्होंने बताया कि अगले पांच से सात दिनों में मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा, हालांकि बीच-बीच में बारिश और आंधी-तूफान की संभावना बनी रहेगी. उन्होंने तेज हवाओं के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है. (इनपुट एजेंसी से भी)