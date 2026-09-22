आज इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश, दिल्ली में बढ़ेगा उमस, जानिए आपके इलाके में कैसा रहेगा मौसम

आज का मौसम: देश के कई हिस्सों में मौसम एक बार फिर बदल रहा है. मॉनसून की विदाई के बीच कुछ राज्यों में गर्मी और उमस बढ़ रही है, तो कई जगह बारिश का दौर जारी है. बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया की वजह से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, आज 22 सितंबर को 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हल्की से लेकर बहुत भारी बारिश का अनुमान है. यह लो प्रेशर अगले 48 घंटे में और मजबूत हो सकता है.
दिल्ली-NCR में आज मौसम साफ रहने का अनुमान है. तेज धूप की वजह से उमस बढ़ सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, 21 से 26 सितंबर तक दिल्ली में आसमान पर बादल आ-जा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना कम है. आज भी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है. इस दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री के बीच रह सकता है. सुबह उत्तर-पश्चिम और दोपहर में उत्तर-पूर्व दिशा से हवा चलने का अनुमान है.
उत्तर प्रदेश में मॉनसून का असर अब कम हो रहा है. मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी यूपी में मौसम के शुष्क रहने का अनुमान जताया है. राज्य में आज बारिश को लेकर कोई चेतावनी नहीं है. हालांकि, 23 सितंबर के बाद कुछ इलाकों में बारिश की संभावना बन सकती है. बिहार में भी बारिश का दौर कमजोर पड़ रहा है. आज कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन तेज हवा, आंधी या भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है. बिहार में 23 सितंबर से बारिश की गतिविधि बढ़ सकती है.
बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया का असर पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में दिख सकता है. पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर और झाड़ग्राम में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट है. तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है. दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कूचबिहार में भी भारी बारिश हो सकती है. छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी आज व्यापक बारिश का अनुमान है. ओडिशा में 23 सितंबर को कुछ जगह भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है.
आज ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक और केरल में भारी बारिश हो सकती है. महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मध्यम बारिश का अनुमान है. बिहार, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, लक्षद्वीप और उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है. तमिलनाडु के कई जिलों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने तेज बारिश के दौरान निचले और संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.
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