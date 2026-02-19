  • Hindi
आज 19 फरवरी का मौसम- अभी ठंड से राहत मिली थी, फिर बिगड़ेगा मौसम! 5 राज्यों में गरज-चमक के साथ बारिश, दिल्ली में फिर टपकेंगी बूंदें

देश में अब भीषण ठंड से राहत मिलने के बाद मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 19 फरवरी को कुछ राज्यों में बारिश, गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है. तेज हवाएं 40-45 किमी/घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं, आइए राज्यवार जानते हैं, कहां पर कैसा है मौसम का हाल.

उत्तराखंड में मौसम

उत्तराखंड में 19 फरवरी को मौसम खराब रहेगा. IMD के मुताबिक, नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार जैसे जिलों में बारिश की संभावना है. तेज हवाएं 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं. देहरादून में अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

हिमाचल प्रदेश में मौसम

हिमाचल प्रदेश में भी हल्की बारिश का अनुमान है. सोलन, कुल्लू, सिरमौर, उना, लाहौल और स्पीति जिलों में बारिश हो सकती है. ऊंचाई वाले इलाकों में प्रभाव ज्यादा रहेगा. शिमला में अधिकतम तापमान 17 डिग्री और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

दिल्ली में मौसम

दिल्ली में 19 फरवरी को बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी. अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा. हालांकि, 20 फरवरी से तापमान 2-3 डिग्री बढ़कर गर्मी का अहसास हो सकता है.

उत्तर प्रदेश में मौसम

यूपी के पश्चिमी हिस्से में हल्की बारिश संभव है. मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर जिलों में छिटपुट बारिश हो सकती है. लखनऊ में अधिकतम 28 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा. लोगों को सतर्क रहने की सलाह है.

बिहार में मौसम

बिहार में 19 फरवरी को मौसम साफ रहेगा, बारिश नहीं होगी. सुबह-शाम गुलाबी ठंड बनी रहेगी. पूर्णिया, कटिहार, अररिया, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी जैसे जिलों में ठंड प्रभावी रहेगी. पटना में अधिकतम 28 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री, जबकि गया में अधिकतम 28 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

जम्मू-कश्मीर में मौसम

जम्मू-कश्मीर में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा. सोनमर्ग, गुलमर्ग, डोडा और बनिहाल में बर्फबारी की संभावना है. श्रीनगर में अधिकतम 12 डिग्री और न्यूनतम 1 डिग्री, जबकि जम्मू में अधिकतम 24 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

राजस्थान में मौसम

राजस्थान में बारिश नहीं होगी, लेकिन जयपुर और आसपास बादल छाए रह सकते हैं. अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा आदि में तापमान में कमी आ सकती है. जयपुर में अधिकतम 24 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री, उदयपुर में अधिकतम 27 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

मध्य प्रदेश में मौसम

मध्य प्रदेश के 23 जिलों में बारिश की संभावना है. विदिशा, झाबुआ, धार, रतलाम, इंदौर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, छतरपुर और टीकमगढ़ शामिल हैं. भोपाल में अधिकतम 28 डिग्री और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात

तमिलनाडु, केरल और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में गरज-चमक के साथ छिटपुट बारिश और 30-40 किमी/घंटा की तेज हवाएं संभव हैं. महाराष्ट्र और गुजरात में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की वृद्धि की संभावना है, जबकि पूर्वी भारत में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.यह मौसमी बदलाव लोगों को सावधानी बरतने की याद दिलाता है.

