Aaj 1 July ka Mausam: दिल्ली से महाराष्ट्र तक मौसम का बड़ा उलटफेर, कहीं कम बारिश तो कहीं बाढ़ का खतरा, जानें आपके राज्य का हाल

दिल्ली-एनसीआर को गर्मी से राहत मिलने वाली है, जबकि महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

Written by: Farha Fatima
Published: July 1, 2026, 6:52 AM IST
अगले 5 दिन इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश. (image- AI)
अगले 5 दिन इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश. (image- AI)
  • देशभर में मॉनसून सक्रिय है, लेकिन जुलाई में औसत से कम बारिश की संभावना है.
  • दिल्ली समेत उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों तक बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है.
  • महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
  • अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ से कई जिले प्रभावित हुए हैं और राहत-बचाव अभियान जारी है.

Aaj 1 July ka Mausam: मॉनसून की प्रगति के साथ देशभर में बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं, लेकिन जून की सूखे जैसी स्थिति के बाद जुलाई में कुल बारिश औसत से कम रहने की संभावना है. किसानों को जल संरक्षण अपनाने की सलाह दी गई है. कई इलाकों में आंधी-बारिश और गरज-चमक के साथ हल्की से भारी बारिश संभव है. आइए जानते हैं राज्यवार मौसम का हाल.

उत्तरी भारत

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बादल छाए रहेंगे. हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी (40-60 किमी/घंटा हवाएं) की संभावना है. कुछ जगहों पर लू की स्थिति कम हो रही है. अधिकतम तापमान 35-38°C के आसपास रहने का अनुमान है. भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए राहत भरी खबर है.

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-1 जुलाई को मौसम सुहावना होने की संभावना है, दिल्ली में सुबह हल्की फुहार शुरू हो गई है. अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. अनुमान है दिन आसमान सामान्यतः बादलों से ढका रहेगा तथा मध्यम बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने दोपहर और शाम के समय तेज सतही हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी की है.
– 2 जुलाई को तापमान में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिल सकती है. अधिकतम तापमान घटकर 33 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है.
-3 जुलाई को भी अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है.
-4 जुलाई को अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
– 5 जुलाई को अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
-6 जुलाई को भी अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

पूर्वी भारत

बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों (असम, मेघालय आदि) में मॉनसून सक्रिय हो गया है. कई जगहों पर हल्की-मध्यम बारिश हो रही है, कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभावित है. सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है.

अरुणाचल में बाढ़ का कहर

अरुणाचल प्रदेश के 28 में से 12 जिलों में मानसून की बारिश से आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं. सबसे ज्यादा प्रभावित केयी पैन्योर जिले में 23 जून से बारिश के कारण आई अचानक बाढ़ से मरने वालों की संख्या तीन हो गई है. बचाव दल ने रविवार को एक 48 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद किया. लगभग 20 घर और रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं. प्रभावित 12 जिलों में बचाव अभियान चल रहा है, जहां बाढ़ और भूस्खलन से सड़कें, पुल और घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, लोगों की जान गई है और जमीनी संपर्क बाधित हुआ है.

मध्य भारत

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ (महाराष्ट्र) में मॉनसून आगे बढ़ा है. हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

पश्चिमी भारत

गुजरात, राजस्थान और कोंकण-गोवा में मॉनसून प्रभावी है. मुंबई-महाराष्ट्र में भारी बारिश संभव है. तापमान सामान्य से थोड़ा कम रहने का अनुमान है.

महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई हिस्सों में 5 जुलाई तक व्यापक बारिश होने की संभावना है. कुछ क्षेत्रों में तेज आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ मौसम अधिक खराब हो सकता है. 2 और 3 जुलाई को कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. 1 जुलाई और 4 से 5 जुलाई के बीच भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है. मध्य महाराष्ट्र में 2 और 3 जुलाई को कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है.

दक्षिणी भारत

केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र और तेलंगाना में मॉनसून अच्छा है. हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, कुछ स्थानों पर भारी का अनुमान है. तापमान 28-32°C के बीच रहेगा.

तमिलनाडु में बारिश की संभावना

चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) के अनुसार, तमिलनाडु के कई हिस्सों में मध्यम बारिश होने की उम्मीद है, कोयंबटूर के पहाड़ी इलाकों और नीलगिरी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है. उत्तरी तमिलनाडु में कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश का अनुमान है, दक्षिणी जिलों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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