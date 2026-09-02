आज मौसम का 'डबल अटैक'! दिल्ली-UP से बंगाल तक बारिश, 75 KM की रफ्तार से हवाएं; पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा

2 सितंबर को मानसून के सक्रिय रहने से देश के 23 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट है. दिल्ली-UP, बिहार से बंगाल तक मौसम बदलेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश के साथ लैंडस्लाइड और बिजली गिरने का खतरा रहेगा.

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Today Weather 2 September: देशभर में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर तेज हो गई हैं. आज यानी 2 सितंबर 2026 को कई राज्यों में बारिश के साथ तेज हवाएं और गरज-चमक देखने को मिल सकती है. मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम खराब रहने की संभावना है.

कई इलाकों में तेज हवाओं की रफ्तार 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. वहीं पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ सकता है. पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली को लेकर भी सावधानी बरतने की जरूरत है. राजधानी दिल्ली में आज मौसम करवट ले सकता है. बादल छाए रहने के साथ बारिश और आंधी की संभावना है. कुछ इलाकों में हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

बारिश के दौरान तापमान में थोड़ी राहत मिल सकती है. हालांकि, तेज हवाओं और बिजली चमकने की स्थिति में खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह है.

UP के इन इलाकों में बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में आज कई जिलों में आंधी के साथ बारिश हो सकती है. मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मुरादाबाद, मथुरा, आगरा, कानपुर, सोनभद्र और मिर्जापुर समेत कई इलाकों में मौसम बदलने की संभावना है.

प्रयागराज, गोरखपुर, देवरिया, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, हरदोई, मैनपुरी, इटावा और शामली जैसे जिलों में भी बारिश और तेज हवाओं का असर देखा जा सकता है.

बिहार और झारखंड में भी तेज बारिश

बिहार के कई जिलों में आज भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. पटना, गया, सिवान, बक्सर, गोपालगंज, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, भागलपुर और मुंगेर समेत कई इलाकों में मौसम खराब रहने का अनुमान है.

झारखंड में भी देवघर, दुमका, बोकारो, हजारीबाग, रांची, धनबाद, रामगढ़, खूंटी, पलामू, चतरा और जमशेदपुर में बारिश हो सकती है.

राजस्थान-पंजाब में भी बदलेगा मौसम

राजस्थान के कई जिलों में आज बारिश और आंधी का असर देखने को मिल सकता है. जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक, मथुरा, कोटा, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर समेत कई जगहों पर मौसम में बदलाव की संभावना है.

पंजाब में भी कपूरथला, लुधियाना, अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर और आसपास के इलाकों में आंधी के साथ बारिश हो सकती है.

MP-छत्तीसगढ़ में भी बारिश का दौर

मध्य प्रदेश में सिवनी, देवास, बैतूल, हरदा, धार, विदिशा, छिंदवाड़ा, बालाघाट, गुना, उज्जैन और जबलपुर समेत कई इलाकों में तेज हवाओं और बारिश का असर रह सकता है.

छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, महासमुंद, कोरबा, गरियाबंद और सूरजपुर समेत कई जिलों में बारिश की संभावना है. कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी परेशानी बढ़ा सकती हैं.

बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश

पश्चिम बंगाल में भी आज मौसम खराब रहने की संभावना है. मालदा, बांकुड़ा, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, बीरभूम, नादिया, कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी समेत कई इलाकों में बारिश हो सकती है. कुछ स्थानों पर तेज हवाओं की रफ्तार 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है.

ओडिशा में बलांगीर, नुआपाड़ा, भुवनेश्वर, पुरी, सुंदरगढ़, मयूरभंज और संबलपुर में भारी बारिश का असर देखने को मिल सकता है.

पहाड़ों पर बढ़ा लैंडस्लाइड का खतरा

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में आज बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है. उत्तराखंड के चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में बारिश हो सकती है.

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, चंबा, किन्नौर, मंडी, ऊना, शिमला और कुल्लू में भी मौसम खराब रहने का अनुमान है. जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़, पुंछ, बारामूला, अनंतनाग, रियासी, गांदरबल और उधमपुर समेत कई इलाकों में बारिश हो सकती है.

पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण लैंडस्लाइड और सड़क बाधित होने का खतरा बढ़ सकता है. यात्रियों को स्थानीय मौसम और प्रशासन की एडवाइजरी देखकर ही सफर करने की सलाह दी जाती है.