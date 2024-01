Today Weather: यूपी, हरियाणा, राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट, दिल्ली में पड़ेगी और ज्यादा ठंड

देश भर में कंपाने देने वाली ठंड का दौर जारी है. देश की रजाधानी में घर ये बाहर काम करने वालों के लिए सड़कों अलाव ही सहारा बन गया है. सड़क के किनारे आग जलाकर हाथ तेपते लोग दिल्ली के आज-कल के नजारे का आम हिस्सा है. चाय की टपरियों पर लोगों की भीड़ सर्दियों की रौनक बन गई है. लेकिन राजधानी वाले अभी और ज्यादा ठंड के लिए खुद को तैयार रखें, क्योंकि निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्‍काईमेट का अनुमान है कि 8 जनवरी से उत्तर और मध्य भारत में बारिश होगी. हिमाचल और उत्‍तराखंड में भी बारिश के आसार हैं, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड और तेज होगी.

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश में पहाड़ों में बारिश होने से टेंपरेचर गिरेगा और ठंड का स्तर बढ़ेगा. इन जगहों पर पहले से ही घना कोहरा है. आने वाले दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कोहरा बढ़ेगा, दृश्यता कम होगी. यातायात के लिए पहले से ही गाइडलाइन्स जारी कर दी गई हैं.

#WATCH | As the temperature dips in Delhi, people seen sitting by the bonfire in a bid to keep themselves warm.

(Visuals from Mata Sundari Road, shot at 12:15 am) pic.twitter.com/1r7Avb4Q7j

— ANI (@ANI) January 5, 2024