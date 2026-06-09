Today 9th JUNE Weather: दिल्ली में झुलसाएगी गर्मी, इन राज्यों में मूसलाधार बारिश, जानिए आपके राज्य के मौसम का हाल

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आएगा. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी तीन दिनों तक लोगों को भीषण गर्मी, तेज धूप और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ेगा. 9 जून को गर्मी और अधिक बढ़ने की संभावना है. अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है. 10 जून को भी मौसम लगभग इसी तरह बना रहेगा. अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. 11 जून से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. मौसम विभाग के अनुसार, इस दिन गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. अधिकतम तापमान घटकर 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 12 जून को बारिश और तूफानी गतिविधियां और प्रभावी हो सकती हैं. इस दिन अधिकतम तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज होने की संभावना है और यह 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार 13 जून को भी मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा. अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
दक्षिण-पश्चिम मानसून रविवार को पूर्वोत्तर क्षेत्र के बड़े हिस्से में पहुंच गया, जो अपने सामान्य आगमन तिथि से दो दिन बाद आया है. दक्षिण-पश्चिम मानसून त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर गया. अगले दो से तीन दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के सभी पूर्वोत्तर राज्यों को कवर करने की संभावना है. पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी अगले कुछ दिनों में बारिश होने की संभावना है.
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मध्य प्रदेश के कई जिलों के लिए ताजा मौसम अलर्ट जारी किया है. दक्षिण-पश्चिम मानसून की आगे बढ़ती गतिविधियों के बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों में गरज-चमक, तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताई गई है. अगले चार दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है. आईएमडी के अनुसार, हरदा, सीहोर, देवास, खंडवा और ओंकारेश्वर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ मध्यम से तीव्र आंधी-तूफान और बिजली गिरने की आशंका है. इंदौर, भोपाल, उज्जैन, आगर, खरगोन, बुरहानपुर, नर्मदापुरम (पचमढ़ी सहित), रायसेन, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, शाजापुर, राजगढ़, विदिशा, जबलपुर, कटनी, पन्ना, सतना, मैहर, रीवा, उमरिया, शहडोल, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, सीधी और सिंगरौली समेत कई जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने और गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
आईएमडी के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने 10 जून तक गर्म और शुष्क मौसम का अनुमान लगाया है. इसके बाद 11 जून से हल्की बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाएं चलने की संभावना है, साथ ही जम्मू में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा. 10 जून तक शुष्क मौसम रहने का पूर्वानुमान है. जम्मू संभाग में 9-10 तारीख को लू चलने की आशंका है. 11 तारीख को हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है. जम्मू संभाग में अगले दो-तीन दिनों में 42-43 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा सकता है. लेकिन 11 तारीख से तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी.
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) के अनुसार, कर्नाटक तट और उससे सटे आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में व्याप्त निम्न दबाव क्षेत्र का प्रभाव के तमिलनाडु के कई जिलों में सोमवार को कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है.मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में दिन के दौरान एक या दो स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान लगाया है. नीलगिरि, तिरुप्पुर, दिंडीगुल, थेनी, कन्याकुमारी, इरोड और सलेम जिलों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. कोयंबटूर, तेनकासी और तिरुनेलवेली जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों में भी इसी तरह के मौसम की आशंका है. 11 जून तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है. चेन्नई में अधिकतम 39 से 40 और न्यूनतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.
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