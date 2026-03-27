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Today Weather March 27 Heavy Rain Likely In Rajasthan Read Weather Conditions Across The Country

Today 27th March Weather: एनसीआर में हो सकती है हल्की बारिश, राजस्थान में धूल भरी का अलर्ट, पढ़िए देश में कहां-कैसा है मौसम का हाल

दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिनों में इसी वजह से वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिल सकता है और लोगों को प्रदूषण से कुछ हद तक राहत मिलेगी.

पढ़िए आज कैसा है देश का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में इस सप्ताह मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आएगा. पूरे हफ्ते हल्की बूंदाबांदी और बादलों की आवाजाही बनी रहने की संभावना जताई गई है. इस बदलाव का सीधा असर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) पर भी देखने को मिलेगा, जिससे लोगों को प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद है.

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 26 और 27 मार्च को आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है. इन दिनों अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18-20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. 28 मार्च को मौसम साफ रहने की संभावना है, जबकि 29 से 31 मार्च के बीच फिर से आंशिक रूप से बादल छाने और कहीं-कहीं बूंदाबांदी या गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. इस दौरान अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है.

हल्की बारिश और तेज हवाओं के कारण हवा में मौजूद धूल और प्रदूषक कण नीचे बैठ जाते हैं, जिससे एक्यूआई में सुधार होता है. एनसीआर के लोगों को मौसम में ठंडक और साफ हवा का अनुभव मिल सकता है.

राजस्थान में धूल भरी आंधी और बारिश का अलर्ट

राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित मौसम केंद्र ने बताया कि 27 मार्च तक राज्य के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे, जबकि ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहेगा. 28 मार्च से राज्य के कई जिलों में धूल भरी आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार, आठ जिलों में इसका असर देखने को मिल सकता है. जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी राजस्थान में सक्रिय है, जिससे सीमावर्ती इलाकों में हल्के बादल छाए हुए हैं, जबकि बाकी हिस्सों में मौसम साफ बना हुआ है. 28 मार्च से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से राज्य के कई जिलों में मौसम बदल सकता है. इसके असर से बादल छाने के साथ धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है.

तमिलनाडु के कई हिस्सों में गर्मी बढ़ने के आसार

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले तीन दिनों में पूरे तमिलनाडु में तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है. इससे राज्य के कई हिस्सों में गर्मी बढ़ सकती है. 27 मार्च से अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे दिन के समय गर्मी बढ़ सकती है. मौसम विभाग ने बताया कि आज पूरे तमिलनाडु और पुडुचेरी में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. चेन्नई में आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी. शहर में अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. (इनपुट एजेंसी से)

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