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Today Weather 18th MAY: एनसीआर में पारा 43 डिग्री करेगा पार, कई राज्यों में आंधी-तूफान की आशंका, जानें देश के मौसम का हाल

पूर्वोत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत और पूर्वी राज्यों तक कई इलाकों में बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है, उत्तर और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में हीटवेव लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है. उत्तर-पश्चिम भारत में जम्मू-कश्मीर में 19 और 20 मई को हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है. वहीं महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है.

Published date india.com Published: May 18, 2026 6:45 AM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
पढ़ें आज का मौसम
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Today Weather 18th MAY: एनसीआर में अब गर्मी और लू का दौर शुरू होने जा रहा है. मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी. 18 मई को अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है. आर्द्रता बढ़कर 50-35 प्रतिशत हो जाएगी, जिससे उमस भरी गर्मी महसूस होगी. इस दिन दिन में तेज सतही हवाएं चलेंगी, जो गर्मी को और बढ़ा देंगी.

19 मई को तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री रहने के साथ फिर से तेज हवाएं चलेंगी. 20 मई को अधिकतम 41 और न्यूनतम 27 डिग्री के साथ मुख्यतः साफ आसमान रहेगा. 21 मई को अधिकतम 41 व न्यूनतम 26 डिग्री और आर्द्रता 50-30 प्रतिशत रहेगी. अगले तीन दिनों में अधिकतम पारा 43 डिग्री के पार पहुंचने की संभावना है, जिससे लू चलने का दौर शुरू हो जाएगा.

कई राज्यों में आंधी-तूफान की आशंका

भारतीय मौसम विभाग (आईएएमडी) के अनुसार आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, आंधी-तूफान, तेज हवाएं और भीषण गर्मी का असर देखने को मिलेगा.

पश्चिमी राजस्थान, उत्तर प्रदेश

पश्चिमी राजस्थान में 22 मई तक हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी. 21 और 22 मई को कुछ इलाकों में गंभीर हीटवेव का असर हो सकता है. उत्तर प्रदेश में 19 से 22 मई के बीच कई इलाकों में गंभीर हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी तेज गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है.

पूर्वोत्तर भारत

पूर्वोत्तर भारत में 17 मई को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं, गरज-चमक और बारिश की संभावना जताई गई है. अरुणाचल प्रदेश में 20 से 22 मई तक भारी बारिश हो सकती है. असम और मेघालय में 18 और 21-22 मई को भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है.

दक्षिण भारत

दक्षिण भारत में केरल, माहे और लक्षद्वीप में 17 से 20 मई के बीच व्यापक बारिश, बिजली चमकने और तेज हवाओं की संभावना है. तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 17 से 19 मई तक भारी बारिश हो सकती है. रायलसीमा में 19 और 20 मई को 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज आंधी चलने की चेतावनी दी गई है.

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पूर्वी भारत

पूर्वी भारत में अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान है. अंडमान-निकोबार में 17 और 18 मई को बहुत भारी बारिश और तेज तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है. झारखंड में 19 और 20 मई को तेज आंधी चल सकती है.

उत्तर भारत भीषण लू चलने की आशंका

दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों में भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है, तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है. उत्तर-पश्चिम भारत और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में सप्ताह के कई दिनों तक लू से लेकर भीषण लू की स्थिति रहने की संभावना है.मौसम विभाग ने उत्तर, उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों के लिए गंभीर पूर्वानुमान जारी करते हुए पूरे सप्ताह भीषण गर्मी पड़ने की आशंका जताई है. विभाग का कहना है कि इन क्षेत्रों में लोगों को लू से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है.

15 राज्यों में बारिश और तूफान का अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शनिवार को उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब सहित 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने लोगों को इस दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है. 20 मई तक पंजाब के कई हिस्सों में लू (हीटवेव) की स्थिति के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है.

तेलंगाना में लू का अलर्ट, तापमान 45 डिग्री के पार जाने की आशंका

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने तेलंगाना के कई हिस्सों में अगले सात दिनों तक लू चलने की चेतावनी जारी की है. 19 मई से 24 मई के बीच कुछ जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है.आईएमडी के मुताबिक, 18 मई को आदिलाबाद, कुमारम भीम आसिफाबाद, मंचेरियल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल और राजन्ना सिरसिल्ला जिलों के कुछ इलाकों में भीषण लू चलने की संभावना है. इन जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है.

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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