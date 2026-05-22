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Today Weather May 22 Severe Heat Wave To Continue In Ncr For Next 6 Days Know Weather In Other States Of The Country

Today Weather 22nd May: NCR में अगले 6 दिनों तक जारी रहेगा भीषण गर्मी का दौर, जानें देश के अन्य राज्यों का मौसम

हिमाचल प्रदेश में मौसम अचानक से बदल गया, जिसने लोगों और पर्यटकों को पसीने छुड़ा दिए. जहां आमतौर पर शिमला को ठंड और सर्द हवाओं के लिए जाना जाता है, वहीं इस बार तापमान अपेक्षा से ज्यादा है.

पढ़ें देश के मौसम का हाल

Today Weather 22nd May: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट में है. आसमान से मानो आग बरस रही हो और लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की ओर से जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार अगले छह दिनों तक एनसीआर में गर्मी से राहत मिलने के आसार बेहद कम हैं.

मौसम विभाग ने लगातार ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. आईएमडी के स्थानीय मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक 26 मई तक तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा. शुक्रवार 22 मई को अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया जा सकता है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दोपहर और शाम के समय तेज सतही हवाएं तथा धूल भरी आंधी चल सकती है.

ओडिशा समेत इन राज्यों में भीषण गर्मी का कहर

देश के कई हिस्सों में इस समय भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. ओडिशा, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में तापमान लगातार 40 डिग्री पार पहुंच चुका है. मौसम विभाग ने कई इलाकों में हीटवेव को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. हालात ऐसे हैं कि दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं.

भुवनेश्वर, ओडिशा

मौसम विभाग के मुताबिक, अगले पांच दिनों तक भुवनेश्वर में हीटवेव, गर्म रातें और उमस भरी गर्मी बनी रहेगी. झारसुगुड़ा, संबलपुर, सुंदरगढ़, नयागढ़, बोलांगीर और कई अन्य जिलों में लू चलने की संभावना जताई गई है. वहीं तटीय ओडिशा में गर्म और उमस भरे मौसम की चेतावनी जारी की गई है.

पंजाब और हरियाणा

पंजाब और हरियाणा में भी गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है. चंडीगढ़ में मौसम विभाग के निदेशक सुरिंदर पाल ने बताया कि अगले 48 घंटों तक हीटवेव जैसी स्थिति बनी रहेगी. हरियाणा के रोहतक में 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि पंजाब के फरीदकोट में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया.

हरियाणा के दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों और पंजाब के उत्तर-पूर्वी इलाकों में हालात ज्यादा गंभीर हैं. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं. मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों में भीषण गर्मी को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है. लखनऊ में मुख्य मौसम वैज्ञानिक डॉ. मनीष रानालकर ने बताया कि कई जिलों में तापमान बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है और लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है.

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राजस्थान: श्रीगंगानगर 46.5 डिग्री के साथ सबसे गर्म

मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में अगले चार दिनों तक भीषण लू चलने की चेतावनी जारी की है. श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने अगले तीन से चार दिनों के लिए राजस्थान के आधे से अधिक हिस्सों में लू की स्थिति को देखते हुए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है; इन भीषण तापमानों से फिलहाल कोई खास राहत मिलने की उम्मीद नहीं है.गर्म हवाओं और बढ़ते तापमान ने राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है, और दोपहर के समय सड़कें सुनसान नजर आती हैं.

मध्य प्रदेश: 37 जिलों में भीषण लू का अलर्ट

मध्य प्रदेश इस समय भीषण लू की चपेट में है. आने वाले दिनों के लिए कुल 37 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है. खजुराहो में सबसे ज्यादा तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.आने वाले दिनों के लिए कुल 37 जिलों को लू के अलर्ट पर रखा गया है. इनमें भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, शहडोल, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, कटनी, उमरिया, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, मऊगंज, सतना, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी शामिल हैं.

हिमाचल: शिमला में गर्मी से परेशान हुए टूरिस्ट और निवासी

हिमाचल के मौसम में धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है, जिसका एक कारण ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकता है. उन्होंने कहा कि पेड़ों की कटाई और विकास के नाम पर बदलाव तो हो रहे हैं, लेकिन प्रकृति को बचाकर ही तरक्की होनी चाहिए.