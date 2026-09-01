आज फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, दिल्ली-UP समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट; ओडिशा-छत्तीसगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश

1 सितंबर को देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश और बिहार में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है, जबकि ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर में भारी से बहुत भारी बारिश का खतरा बना हुआ है.

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आज देश भर में कैसा रहेगा मौसम.

Aaj Ka Mausam: सितंबर की शुरुआत देश के कई हिस्सों में बारिश के साथ होने वाली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार आज, 1 सितंबर को पूर्वी और मध्य भारत के साथ उत्तर-पूर्वी और हिमालयी इलाकों में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी. सबसे ज्यादा चिंता ओडिशा और छत्तीसगढ़ को लेकर है, जहां कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है.

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ जगहों पर बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. दिन के तापमान में बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है, लेकिन बादल और बारिश के कारण मौसम में उमस के साथ बदलाव महसूस हो सकता है. ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में आज हल्की बारिश की संभावना है और अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बारिश

उत्तर प्रदेश में खासकर पूर्वी हिस्सों में आज बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं. कुछ स्थानों पर तेज बारिश के साथ बिजली चमकने और गरज-चमक की स्थिति बन सकती है. बिहार में भी कई इलाकों में बारिश जारी रहने की संभावना है. पूर्वी और मध्य भारत में बने मौसम सिस्टम का असर इन राज्यों तक पहुंच रहा है. ऐसे में स्थानीय स्तर पर कुछ इलाकों में अचानक तेज बारिश हो सकती है.

MP-छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी बारिश की गतिविधि

मध्य प्रदेश में आज कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है. पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है. इसके साथ ही गरज-चमक और तेज हवाओं का असर भी नजर आ सकता है. छत्तीसगढ़ में स्थिति ज्यादा गंभीर है. IMD ने राज्य में आज भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है. कुछ हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश का खतरा भी बना हुआ है.

ओडिशा में सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत

ओडिशा में आज भी बारिश का जोर बना रह सकता है. राज्य के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है. कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की आशंका भी जताई गई है. लगातार तेज बारिश की स्थिति में निचले इलाकों में पानी भरने और स्थानीय बाढ़ जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं. इसलिए संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम विभाग के अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है.

पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी अलर्ट

बंगाल की खाड़ी और आसपास बने कम दबाव वाले क्षेत्र का असर पश्चिम बंगाल और झारखंड में दिखाई दे रहा है. गंगीय पश्चिम बंगाल में आज कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि झारखंड में भी भारी बारिश के दौर जारी रहने की संभावना है. मौसम सिस्टम के पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने के कारण पूर्वी भारत के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं.

उत्तराखंड और पूर्वोत्तर में भी बारिश

उत्तराखंड में आज बारिश के साथ पहाड़ी इलाकों में स्थानीय परेशानियां बढ़ सकती हैं. भारी बारिश की स्थिति में भूस्खलन और सड़क संपर्क प्रभावित होने का खतरा बना रहता है. पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश के साथ कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है. पहाड़ी और निचले क्षेत्रों में जलभराव को लेकर सावधानी जरूरी है.