Weather Update: दिल्ली-NCR समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप, पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी, तमिलनाडु में बारिश का अलर्ट

Weather Update: उत्तर भारत में ठंड का मौसम तेजी से बढ़ता जा रहा है. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और बिहार में ठंडक का मौसम लगातार बना हुआ है. इसके साथ ही इन क्षेत्रों में घना कोहरा भी है. मौसम विभाग के अनुसार पूरे उत्तर भारत में अगले चार-पांच दिनों तक ठंडी हवा बने रहने की संभावना है और मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी भी हो सकती है.

मौसम विभाग के अनुसार है गुरुवार (11 जनवरी) को दिल्ली के सभी इलाकों में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चल सकती है. राहत की बात ये है कि अब कोहरे की परत हटने लगी है. इसकी वजह से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है. वहीं लोगों को दिन के समय ठंडक से राहत मिल सकती है.

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में तमिलनाडु में भारी बारिश हो रही है. इसके अलावा मध्य प्रदेश के ग्वालियर और भिंड में ओले गिरे. साथ ही केरल और महाराष्ट्र में भी बारिश देखने को मिली.

जानकारी के मुताबिक बीते 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान 5 से 10°C और मध्य प्रदेश और बिहार के अलग-अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 से 13°C रिकार्ड किया गया. वहीं, पूर्वी राजस्थान में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.8°C दर्ज किया गया.

मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी और हल्की बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में भी बर्फीली और शीतलहर चल रही हैं. बारिश होने की वजह से कड़ाके की ठंड के साथ तापमान और गिरने की संभावना है.

जम्मू-कश्मीर, पूर्वी मध्य प्रदेश पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, बिहार, हरियाणा, ओडिशा और त्रिपुरा में घना कोहरा छाया रहा.

आईएमडी भुवनेश्वर के वरिष्ठ वैज्ञानिक उमा शंकर दास ने कहा, ‘हमने आगामी दो दिनों के लिए चेतावनी जारी की है. विशेषकर दक्षिण तटीय क्षेत्रों के लिए, आसपासी उत्तर तटीय जिलों को भी चेतावनी दी गई है. कोहरे के दौरान, दृश्यता 200 मीटर के नीचे होगी, इसलिए जो लोग परिवहन क्षेत्र में हैं. उन्हें आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी जाती है.’

#WATCH | Odisha: Senior Scientist of IMD Bhubaneswar Uma Shankar Das says, “…We have issued warning for the next two days…particularly south coastal parts, adjoining north coastal districts have been warned…during the fog, the visibility will be below 200 metres, so those… pic.twitter.com/7xzOzfXqPf

— ANI (@ANI) January 11, 2024