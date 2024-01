Weather Update: दिल्ली-UP में भीषण ठंड, कश्मीर में शीत लहर, तमिलनाडु केरल कर्नाटक में जारी रहेगी बारिश

देश के कई हिस्से में कड़ाके की ठंड है. उत्तर भारत के राज्य शीत लहर की चपेट में हैं और तापमान पांच डिग्री सेल्सियस से नीचे मापा गया. देश के हर हिस्से में ठंड अपने चरम पर है. सर्दी के साथ कोहरा भी घना बना हुआ है, यूपी , पंजाब, दिल्ली के आसपास के इलाकों में धुंध इतनी ज्यादा है कि हर तरफ पहुंचने वाली ट्रेने लेट हो रही हैं.

दिल्ली एनसीआर में पारा लगातार गिरता जा रहा है . आज भी भीषण ठंड रहेगी. मौसम विभाग के अनुसार आज हल्की बारिश की संभावना है. मौसम विभाग की तरफ से ठंड और कुछ जगहों पर कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तो वही न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. पंजाब, हरियाणा,चंडीगढ़ और राजस्थान में भी ठंड का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है. दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

कश्मीर में शीत लहर चल रही है. जम्मू संभाग में कोहरा और सर्द हवाएं जारी हैं. मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि 15 जनवरी तक जम्मू-कश्मीर के मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. सोमवार को श्रीनगर का न्यूनतम तापमान माइनस 4.3, गुलमर्ग का माइनस 4 और पहलगाम का माइनस 5.3 डिग्री सेल्सियस से दर्ज किया गया. जम्मू शहर में रात का न्यूनतम तापमान 4.3, कटरा में 5.6, बटोटे में 3.2, भद्रवाह में 0.4 और बनिहाल में माइनस 1.2 डिग्री सेल्सियस रहा.

लद्दाख क्षेत्र के लेह शहर में न्यूनतम तापमान माइनस 10.6 और द्रास में माइनस 11.3 डिग्री सेल्सियस रहा.

देशभर में तेजी से पारा नीचे गिर रहा है और ठंड और कोहरे की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है. मौसम वैज्ञानिकों का मानना है अगर मौसम ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में लोगों को ठंड कोहरे की मार और भी ज्यादा झेलनी पड़ेगी.

भारतीय मौसम विभाग का मानना है कि अगले 12 घंटों के दौरान तटीय और दक्षिणी आंतरिक तमिलनाडु, उत्तरी तटीय केरल और दक्षिणी तटीय कर्नाटक में हल्की बारिश के साथ एक या दो मध्यम से तीव्र बारिश होने की संभावना है. तटीय केरल के मध्य और उत्तरी जिलों के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है.

बादलों के आने के कारण, तमिलनाडु के नागपट्टिनम, तिरुवरूर और मयिलादुथुरल जिलों के कई हिस्सों में अगले 2-3 घंटों के दौरान कुछ तीव्र बारिश के साथ हल्की बारिश जारी रहेगी.

#WATCH | Mayiladuthurai, Tamil Nadu: Due to heavy rainfall, the premises of Vaitheeswaran temple inundated (08/01) pic.twitter.com/b3s3rTuKNe

#WATCH | People sit around the bonfire to keep themselves warm as the cold wave continues in Delhi

(Visuals from Anand Vihar and Sarai Kale Khan) pic.twitter.com/NuqZEu8Ybf

— ANI (@ANI) January 9, 2024