Aaj ka Mausam: मौसम का डबल अटैक! दिल्ली से ओडिशा तक बारिश-आंधी का अलर्ट, 12 राज्यों में अगले 48 घंटे भारी

देश के कई राज्यों में मौसम ने फिर करवट ली है. बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण दिल्ली समेत 12 राज्यों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी जारी हुई है. ओडिशा में भारी बारिश का खतरा है, जबकि असम में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है.

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दिल्ली समेत 12 राज्यों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी.

ओडिशा के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी.

पश्चिम बंगाल में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना.

असम में लगातार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने.

Aaj Ka Mausam 28 July: देश के कई हिस्सों में एक बार फिर मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर, पूर्व और मध्य भारत के कई राज्यों के लिए भारी बारिश, तेज आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र धीरे-धीरे मजबूत हो रहा है. यही सिस्टम आने वाले दिनों में कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ा सकता है.

मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मौसम का असर देखने को मिलेगा. कई इलाकों में तेज बारिश के साथ 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. ऐसे में लोगों को खराब मौसम के दौरान गैर जरूरी यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है.

यहां मौसम का सबसे ज्यादा असर

सबसे ज्यादा असर ओडिशा में देखने को मिल सकता है. बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बेहद भारी बारिश की संभावना जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है. जाजपुर, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, अंगुल और ढेंकनाल जैसे जिलों में जलभराव और स्थानीय बाढ़ की आशंका बनी हुई है. प्रशासन को सतर्क रहने और राहत व्यवस्था तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं.

पश्चिम बंगाल में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है. राजधानी कोलकाता में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बर्दवान, झाड़ग्राम, पुरुलिया और बांकुड़ा जैसे जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने की आशंका है.

पूर्वोत्तर में असम लगातार बारिश की मार झेल रहा है. कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांव प्रभावित हुए हैं और घरों में पानी घुसने की खबरें सामने आई हैं. कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है. प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है.

दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. बादल छाए रहने, रुक-रुक कर बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भी गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग ने खासतौर पर समुद्र तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों और मछुआरों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है. तेज हवाओं और ऊंची लहरों के कारण समुद्र में जाने से बचने की अपील की गई है. साथ ही बिजली गिरने की आशंका वाले इलाकों में खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है.