Today Weather Update: हिमाचल प्रदेश-महाराष्ट्र में भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही मची है तो वहीं देश के अन्य हिस्सो में भी मॉनसून की सक्रियता नजर आ रही है. कहीं तेज बारिश तो कहीं हल्की बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने 1 अगस्त तक भारत के पूर्वी, पश्चिमी और मध्य भागों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है. आज दिल्ली में जहां सुबह से बादलों की आवाजाही जारी है तो वहीं बिहार-यूपी, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड सहित कई राज्यों में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश की संभावना है.

अगले चार-पांच दिन मॉनसून रहेगा सक्रिय

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि मॉनसून के सक्रिय चरण में प्रवेश करने के साथ ही अगले 4-5 दिनों में मध्य भारत और उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना ह. दिल्ली में भी अगले तीन दिनों तक बारिश की संभावना है तो वहीं, बिहार के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है.

विभाग के मुताबिक मॉनसून ट्रफ मोटे तौर पर गंगानगर और दिल्ली से होकर अभी गुजर रही है, यही वजह है कि दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है. वहीं, अगले 4-5 दिनों में मध्य भारत में बहुत तेज बारिश होगी, विशेष रूप से पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

The highway is closed since last night. One vehicle parked on road was also damaged after being hit by boulders. There is a long vehicle queue on NH3 & traffic is being diverted through alternate route via Kataula: Shalini Agnihotri, Superintendent of Police, Mandi pic.twitter.com/XSD0EXoFB2

