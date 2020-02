PM Narendra Modi Speech In Loksabha: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर करारा हमला बोला. पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि विपक्ष के एक नेता ने घोषणा की है कि छह माह में उन्हें डंडे पड़ेंगे. इस पीएम ने कहा कि डंडे झेलने के लिए पीठ मजबूत करूंगा. छह माह तक सूर्य नमस्कार कर अपनी पीठ को मजबूत करूंगा. गौरतलब है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने पिछले दिनों एक जनसभा में कहा था कि देश के युवा बेरोजगारी के हताश हैं. हताशा में वे अगले छह माह में इसी मोदी को डंडे मारने लगेंगे. पीएम ने कहा कि मैं इतना अपमान झेल चुका हूं कि अगले छह माह में मेरी पीठ डंडा झेलने लायक हो जाएगी.

PM Modi in Lok Sabha: I heard a Congress leader say yesterday that youth will hit Modi with sticks in 6 months. I have decided that I will increase my frequency of ‘Surya Namaskar’ so that my back becomes so strong that it can bear the hit of so many sticks. pic.twitter.com/DvQ2HjXjvy

— ANI (@ANI) February 6, 2020