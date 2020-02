PM Narendra Modi Speech In Loksabha: लोकसभा में प्रधानंमत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए पहले तो सदन में मौजूद सभी सदस्यों का धन्यवाद किया. इसके बाद विपक्षी दलों पर उन्होंने जमकर हमला बोला. पीएम ने विपक्ष की नीतियों पर व उनके काम की तेजी पर सवाला उठाया. पीएम ने राम मंदिर, नाबालिग से रेप पर सजा, धारा 370 और अन्य कई मामलों पर जवाब देते हुए विपक्ष पर हमला बोला. पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत प्रसिद्ध कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता ‘लीक पर वे चलें, जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं’ से की.

PM Modi: Citizens of India have not only changed the Sarkar. They want the ‘Sarokar’ to be changed as well.If we had worked according to old ways and thoughts then-Article 370 would never have been abrogated.Muslim women would have kept suffering due to Triple Talaq https://t.co/lTpZHg4gtL

— ANI (@ANI) February 6, 2020