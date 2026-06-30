Aaj Ki Train: मुंबई लोकल को12 नई AC ट्रेनें, न्यू तिनसुकिया एक्सप्रेस सहित इन ट्रेनों के 30 सितंबर तक बदले रूट, देखें रेलवे से जुड़ी बड़ी अपडेट

रेलवे ने मुंबई में 12 नई एसी लोकल और चेन्नई में अराक्कोनम रूट बहाल किया है, वहीं सदर्न रेलवे ने 1 जुलाई से 30 सितंबर 2026 तक ताम्बरम-सिलघाट और ताम्बरम-न्यू तिनसुकिया एक्सप्रेस सहित 4 प्रमुख ट्रेनों के मार्ग में बदलाव (डायवर्जन) की घोषणा की है.

Written by: Satyam Kumar Edited by: Satyam Kumar
Published: June 30, 2026, 8:02 AM IST
Aaj ki train
इन ट्रेन के रूट में अहम बदलाव
  • सेंट्रल रेलवे ने 29 जून 2026 से मुंबई लोकल में 12 नई AC ट्रेनों का आगाज किया है.
  • इस अपग्रेडेशन के बाद सेंट्रल रेलवे के पास कुल एसी ट्रेनों की संख्या 120 हो गई है.
  • सदर्न रेलवे ने अराक्कोनम मार्ग पर 30 जून से ट्रेन दोबारा से शुरू हुई,
  • 3 जुलाई को मझौलिया, बेतिया रेलखंड पर होगा स्पीड ट्रायल, पूर्व रेलवे ने जारी की एडवाइजरी

Aaj ki Train: देश में भीषण गर्मी और मेंटनेंस को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में रेलवे का बड़ा अभियान जारी है. इस वजह से कई ट्रेनों के रूट डायवर्ट किए जाते हैं और कई ट्रेनें कैंसिल होती है. इन सब के बीच रेलवे कई नई ट्रेनों की शुरुआत भी की है. इन सब के बीच रेलवे ने मुंबई और चेन्नई के यात्रियों को बड़ी राहत दी. मुंबई में सेंट्रल रेलवे ने 29 जून 2026 से 12 नई एसी लोकल ट्रेनें शुरू की हैं. वहीं चेन्नई में सदर्न रेलवे ने 30 जून से अराक्कोनम रूट पर सामान्य सेवाएं पूरी तरह बहाल कर दी हैं.

मुंबई लोकल मेट्रो में AC ट्रेनें

मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को उमस और गर्मी से राहत देने के लिए सेंट्रल रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है. सेंट्रल रेलवे (CR) ने 29 जून 2026 से मेन लाइन पर चलने वाली 12 नॉन-एसी सेवाओं को वातानुकूलित (AC) लोकल में अपग्रेड कर दिया है. वहीं, सेंट्रल रेलवे के पास एसी ट्रेनों की कुल संख्या 120 हो गई है, जिसमें से 92 मेन लाइन पर और 28 हार्बर लाइन पर चलेगी. यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 12 में से 3 एसी लोकल ट्रेनों को पीक आवर्स पर चलाया जाएगा. हालांकि, ये एसी ट्रेनें पब्लिक हॉलीडे और रविवार के दिन नहीं चलेगी.

और पढ़ें: रेलवे ट्रैक मेंटनेंस और अंडरब्रिज कंस्ट्रक्शन के चलते इस रूट पर आज कैंसिल रहेगी ये लोकल पैसेंजर ट्रेनें, यहां देखें पूरी लिस्ट

क्रमांक रूट समय
1 टिटवाला → CSMT 06:46 – 08:31
2 घाटकोपर → CSMT 09:16 – 09:53
3 कुर्ला → CSMT 16:34 – 17:08
4 ठाणे → CSMT 18:16 – 19:14
5 कल्याण → कुर्ला 21:04 – 22:03
6 कुर्ला → CSMT 22:22 – 22:53

इसके अलावा अन्य 9 सेवाओं को नॉन-पीक ऑवर्स यानि दोपहर, शाम और रात में चलाया जाएगा, जो ठाणे, कुर्ला और कल्याण रूटों को जोड़ेंगी.

क्रमांक रूट समय
7 ठाणे → टिटवाला 05:35 – 06:23
8 CSMT → घाटकोपर 08:37 – 09:12
9 CSMT → कुर्ला 10:00 – 10:28
10 CSMT → ठाणे 17:12 – 18:08
11 CSMT → कल्याण 19:18 – 20:49
12 CSMT → ठाणे 23:00 – 23:57

ये सभी नई एसी सेवाएं सोमवार से शनिवार तक ही एसी रैक के साथ चलेंगी, जबकि रविवार और तय छुट्टियों के दिन इनमें पुनः नॉन-एसी कोच लगाए जाएंगे.

न्यू तिनसुकिया सहित  इन ट्रेनों के 30 सितंबर तक बदले रूट

दक्षिण से पूर्व भारत को जोड़ने वाली ट्रेनों को विकास कार्यों के चलते वैकल्पिक मार्गों (Alternate Routes) से चलाने का निर्णय लिया गया है. ये बदलाव 1 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 की अवधि के लिए लागू रहेगा. इसके तहत 4 मुख्य एक्सप्रेस ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है.

ट्रेन संख्या ट्रेन का नाम डायवर्जन रूट
15629 तांबरम, सिलघाट टाउन नागांव एक्सप्रेस आसनसोल, अंडाल और सैंथिया होकर
15630 सिलघाट टाउन, तांबरम नागांव एक्सप्रेस सैंथिया, अंडाल और आसनसोल होकर
15929 तांबरम, न्यू तिनसुकिया एक्सप्रेस आसनसोल, अंडाल और सैंथिया होकर
15930 न्यू तिनसुकिया, तांबरम एक्सप्रेस सैंथिया, अंडाल और आसनसोल होकर
22611 डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल, न्यू जलपाईगुड़ी एसएफ एक्सप्रेस आसनसोल, अंडाल और सैंथिया होकर
22612 न्यू जलपाईगुड़ी, डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल एसएफ एक्सप्रेस सैंथिया, अंडाल और आसनसोल होकर
12551 एसएमवीटी बेंगलुरु, कामाख्या एक्सप्रेस आसनसोल, अंडाल और सैंथिया होकर
12552 कामाख्या, एसएमवीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस सैंथिया, अंडाल और आसनसोल होकर

ट्रेन नंबर 15629 / 15630 (ताम्बरम – सिलघाट टाउन नागांव एक्सप्रेस): यह ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर अस्थाई तौर पर परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी. ट्रेन नंबर 15929 / 15930 (ताम्बरम – न्यू तिनसुकिया एक्सप्रेस): चेन्नई (ताम्बरम) से पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाली इस प्रमुख सेवा को भी तीन महीनों के लिए वैकल्पिक मार्ग पर भेजा गया है.

चेन्नई सदर्न रेलवे अराक्कोनम रूट बहाल

मुंबई के बाद, दक्षिण भारत के चेन्नई से भी रेल यात्रियों के लिए बेहद जरूरी और राहत भरी खबर आई है. सदर्न रेलवे ने अराक्कोनम मार्ग पर चल रहे ट्रैक रखरखाव पूरा हो चुका है. इस ट्रैक पर मंगलवार, 30 जून 2026 से सभी सामान्य लोकल ट्रेनें सेवाएं फिर से बहाल कर दी गई हैं.

पूर्व मध्य रेलवे की बड़ी एडवाइजरी

पूर्व मध्य रेलवे ने सूचना जारी कर बताया है कि 3 जुलाई 2026 को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिहार के पश्चिम चंपारण के मझौलिया और बेतिया स्टेशनों के बीच रेल लाइन दोहरीकरण का निरीक्षण और गति परीक्षण किया जाएगा.

train update

ट्रेन स्टेटस से जुड़ी सारी अपडेट

रेलवे ने लोगों से अपील की है कि वे इस दौरान रेलवे ट्रैक से दूर रहें और बच्चों व मवेशियों को भी लाइन के पास न जाने दें, ताकि किसी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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