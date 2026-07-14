Aaj ka Mausam 14 July: 21 राज्यों पर बारिश-तूफान का डबल अटैक, दिल्ली-NCR में कुछ ऐसा रहेगा मौसम, IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

Aaj ka Mausam 14 July: एक बार फिर देश भर में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है. मौसम विभाग के अनुसार एक साथ 5 अलग-अलग वेदर सिस्टम एक्टिव होने से उत्तर, पूर्व, मध्य और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम तेजी से बदलने वाला है. अगले 24 से 48 घंटे के दौरान 21 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात की संभावना जताई गई है. कई इलाकों में 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन, पूर्वी बांग्लादेश के आसपास सक्रिय कम दबाव का क्षेत्र, मध्य पाकिस्तान पर पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर-पश्चिम बिहार से मणिपुर तक फैली ट्रफ लाइन और मानसून ट्रफ मिलकर पूरे मौसम तंत्र को मजबूत बना रहे हैं. यही वजह है कि कई राज्यों में एक साथ तेज बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है.
दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार (14 जुलाई) को मौसम अचानक बदल सकता है. तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों को पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर संरचनाओं से दूर रहने की सलाह दी है. जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं.
उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी बारिश का दौर तेज रहने की संभावना है. पूर्वांचल के जिलों में बिजली गिरने का खतरा अधिक बताया गया है. किसानों को खेतों में काम करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. वहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भी अच्छी बारिश होने के संकेत हैं, जिससे खेती को फायदा मिल सकता है.
वहीं, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों पर इस मौसम प्रणाली का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है. असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ने और बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका है. स्थानीय प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है.
पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन और सड़क बंद होने का खतरा बना हुआ है. चारधाम यात्रा और अन्य पहाड़ी मार्गों पर यात्रा करने वाले लोगों को मौसम की ताजा जानकारी लेकर ही निकलने की सलाह दी गई है.
दक्षिण भारत में भी पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी. केरल और तटीय कर्नाटक में समुद्र ऊंची लहरों वाला रह सकता है, इसलिए मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है.
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