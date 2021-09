Tokyo Paralympics 2020: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आईएएस (IAS) अफसर व नोएडा डीएम (Noida DM) सुहास एल यथिराज (Suhas L Yathiraj) को पैरालंपिक खेलों में रजत पदक (silver medal) जीतने पर बधाई दी. वहीं, सिल्‍वर विजेता सुहास एल यथिराज के परिवार में जश्‍न का माहौल है. राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी सुहास एलवाई को बधाई दी है.Also Read - Tokyo Paralympics 2020: डीएम Suhas Yathiraj ने भारत को दिलाया 'सिल्वर मेडल', PM Modi ने लिखा- सेवा और खेल का अद्भुत संगम...

पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, "सेवा और खेल का अद्भुत संगम. सुहास यथिराज ने अपने असाधारण खेल की बदौलत पूरे देश को खुश कर दिया. बैडमिंटन में रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई. भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए उन्हें शुभकामनाएं.

राष्‍ट्रपति ने भी ट्वीट कर दी बधाई है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ी कृष्णा नागर के बैडमिंटन पुरुष एकल SH6 में स्वर्ण पदक जीतने पर उसे ट्वीट कर बधाई दी.

President Ram Nath Kovind says “historic performance” by para-badminton player Krishna Nagar “Happy to see our Badminton players excel at the #TokyoParalympics,” says PM Narendra Modi India has won 19 medals at Paralympic Games 2020 so far pic.twitter.com/8JWDkA9mY9 — ANI (@ANI) September 5, 2021

कुछ देर पहले पीएम ने किया फोन

नोएडा के डीएम और पैरा-बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एल यतिराज ने कहा, ”मैं बहुत खुश हूं कि मैंने टोक्यो में पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए रजत पदक जीता. अभी कुछ देर पहले, पीएम मोदी ने मुझे बधाई देने और देशवासियों को बधाई देने के लिए फोन किया.

#WATCH PM Modi speaks to Silver medal winner, para-badminton player and Noida DM, Suhas LY and congratulates him. Suhas recalls PM’s words before the athletes left for Tokyo, where PM said to focus on their game instead of the results pic.twitter.com/icPiiDIciE — ANI (@ANI) September 5, 2021

यथिराज ने देशवासियों का धन्यवाद किया

पैरालंपिक में रजक विजेता सुहास एल. यथिराज ने कहा, ”मैं देशवासियों को धन्यवाद करता हूं, मैं बहुत खुश हूं कि मुझे देश के लिए रजत पदक जीतने का अवसर मिला. इसके साथ मैं दुखी भी है, क्योंकि देश के लिए स्वर्ण पदक लाता तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन मैं यहां तक पहुंचा हूं तो बहुत अच्छा लग रहा है.”

मां जयाश्री ने कहा- बचपन से खेल में सक्रिय थे और पढ़ाई में भी शानदार

सुहास एल.यथिराज के रजत पदक जीतने पर नोएडा में उनकी मां जयाश्री ने कहा,” मुझे अपने बेटे पर गर्व है, उन्होंने महान सफलता पाई है. मैंने उनके मैच का आनंद लिया. वह बचपन से खेल में सक्रिय थे और पढ़ाई में भी शानदार थे. भारत को उनपर गर्व है.”

मुझे अपने बेटे पर गर्व है, उन्होंने महान सफलता पाई है। मैंने उनके मैच का आनंद लिया। वह बचपन से खेल में सक्रिय थे और पढ़ाई में भी शानदार थे। भारत को उनपर गर्व है: टोक्यो पैरालंपिक में सुहास एल.यथिराज के रजत पदक जीतने पर उनकी मां जयाश्री, नोएडा, उत्तर प्रदेश pic.twitter.com/epf8SO5o58 — ANI_HindiNews (@AHindinews) September 5, 2021



मुख्यमंत्री योगी ने भी दी बधाई

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, नोएडा के डीएम सुहास एल. यथिराज ने पैरालंपिक में रजत पदक जीता है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं. मुझे प्रसन्नता है कि अपने प्रशासनिक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वाहन करने के साथ ही उन्होंने पैरालंपिक में भी बड़ी सफलता प्राप्त की है.

It was a very well played match. I am very proud of him. It is the pinnacle of hard work of the last six years: Ritu Suhas, wife of Suhas L Yathiraj and ADM Ghaziabad Noida DM Suhas L Yathiraj has bagged a silver medal in Badminton Men’s Singles SL4 at #TokyoParalympics pic.twitter.com/wv6FQYUyXG — ANI UP (@ANINewsUP) September 5, 2021

62 मिनट तक चले मुकाबले में गोल्‍ड से चूके

बता दें यथिराज रविवार को तोक्यो पैरालंपिक की पुरूष एकल एसएल4 क्लास बैडमिंटन स्पर्धा के फाइनल में शीर्ष वरीय फ्रांस के लुकास माजूर से करीबी मुकाबले में हार गए जिससे उन्होंने रजत पदक से अपना अभियान समाप्त किया. नोएडा के जिलाधिकारी 38 वर्षीय यथिराज दो बार के विश्व चैम्पियन माजूर से 62 मिनट तक चले फाइनल में 21-15 17 -21 15-21 से हार गए. कर्नाटक के यथिराज के टखनों में विकार है.