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10 अप्रैल से बदलने जा रहे हैं टोल के नियम, कैश पेमेंट पर पूरी तरह रोक, जानिए डिटेल
10 अप्रैल से देशभर में टोल नियम बदल दिए जाएंगे. कैश पेमेंट पूरी तरह से बंद हो जाएगा और FASTag अनिवार्य होगा. आइए जानते हैं नए नियम के बारे में...
केंद्र सरकार ने टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइन को खत्म करने के लिए बड़ा फैसला लिया है. 10 अप्रैल से देशभर के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर कैश में टोल देने की सुविधा बंद कर दी जाएगी. अब सफर के दौरान जेब में नकद (कैश) रखने का कोई फायदा नहीं होगा. यह कदम उन लोगों की परेशानी कम करने के लिए उठाया गया है, जो घंटों टोल प्लाजा पर ट्रैफिक में फंसे रहते हैं.
ID दिखाकर छूट लेने का सिस्टम खत्म
सरकार ने टोल पर ID कार्ड दिखाकर छूट लेने की प्रथा को भी खत्म करने का फैसला लिया है. अब जो लोग टोल छूट के दायरे में आते हैं, उन्हें Exempted FASTag लेना होगा या फिर सालाना पास खरीदना होगा. यह पास खासतौर पर प्राइवेट कारों के लिए है, जिसकी कीमत 3,075 रुपये रखी गई है और इससे एक साल में 200 बार टोल पार किया जा सकता है. इससे टोल प्लाजा पर होने वाले विवादों में भी कमी आने की उम्मीद है.
FASTag नहीं तो देना होगा ज्यादा पैसा
अगर किसी वाहन में वैध FASTag नहीं है, तो भी टोल देना जरूरी होगा, लेकिन इसके लिए आपको ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा. ऐसे में ड्राइवर UPI के जरिए टोल चुका सकता है, लेकिन इसके लिए उसे सामान्य शुल्क से 1.25 गुना ज्यादा पैसे देने होंगे. अगर कोई व्यक्ति UPI से भी भुगतान नहीं करता, तो उसके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उसे हाईवे में एंट्री से रोका जा सकता है या वाहन हटाया जा सकता है.
ई-नोटिस और जुर्माने का प्रावधान
सरकार ने इस नई व्यवस्था में सख्ती भी बढ़ा दी है. अगर कोई वाहन बिना टोल दिए निकल जाता है, तो उसे ई-नोटिस भेजा जाएगा. इसके बाद वाहन मालिक को तीन दिन के अंदर भुगतान करना होगा. अगर वह तय समय में पैसे नहीं चुकाता, तो उसे दोगुना टोल देना पड़ सकता है. इस नियम का मकसद लोगों को समय पर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना और सिस्टम को ज्यादा अनुशासित बनाना है.
डिजिटल टोलिंग की ओर बढ़ता कदम
यह पूरा बदलाव देश को डिजिटल टोलिंग सिस्टम की ओर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में टोल प्लाजा पर बिना रुके, यानी फ्री-फ्लो सिस्टम से गाड़ियां निकल सकें. इसके लिए FASTag और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है. साथ ही, अधिकारियों का कहना है कि टोल छूट व्यक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि पद और संस्था के आधार पर होती है, इसलिए सभी को नए नियमों को अपनाना जरूरी है. इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि सफर भी पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा.
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