Video: देश भर में महंगा टमाटर रेस्टोरेंट्स- ढाबों के खाने से कितना हुआ गायब और खोजने पर कैसे मिल रहा? देखें यहां

Tomato Price: पिछले कुछ दिनों से देश भर में टमाटर (Tomatoes) की कीमतों (Tomato Price) में आए उछाल ने न केवल लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ा है बल्कि लोगों ने टमाटर भी कम खरीदना कर दिया है. सोशल मीडिया में भी टमाटर की कीमत डेढ़ डेढ़ सौ रूपए से लेकर दो 200 से ज्यादा तक चल रही है. ऐसे में रेस्टोरेंट्स और ढाबों के खाने में तलाशने से मुश्किल से दिखाई दे रहा है.

दिल्ली से गौतम नगर में के ढाबा के शेफ ने बताया, पहले 20-25 किलो टमाटर का उपयोग खाना बनाने में करते थे, लेकिन अब केवल 5-7 किलो ही कर पाते हैं. टमाटर ने बजट के साथ स्वाद भी बिगाड़ दिया है.