हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने भाजपा नेताओं को धमकी दी है कि अगर उन्होंने उनकी आलोचना करने के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल बंद नहीं किया तो वह उनकी जुबान काट देंगे. राव ने साथ ही यह भी कहा कि केंद्र से जो भी कुछ प्रश्नों के उत्तर मांगता है, भाजपा उसे राष्ट्रविरोधी करार दे देती है. सीएम राव ने कहा, ”जो भी जवाब मांगता है, उस पर राष्ट्र विरोधी का तमगा लगा दिया जाता है. वे दो या तीन कदम तैयार रखते हैं. पहला है राष्ट्र विरोधी तमगा लगा देना. दूसरा शहरी नक्सल की मोहर..”Also Read - जो लोग मंदिर जाने में संकोच करते थे, वो इतना बड़ा तिलक लगाते हैं, जैसे ये ही सबसे बड़े हिंदू हैं: CM योगी

बीजेपी की तेलंगाना इकाई तेलंगाना अध्यक्ष बी. संजय पर निशाना साधते हुए राव ने रविवार को एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कहा कि भाजपा नेता ओछी बातें कर रहे हैं और किसानों से राजनीतिक लाभ की कोशिश में हैं. Also Read - इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर होगा ये काम, पीएम मोदी की है ख्वाहिश

Hyderabad | When I don’t support them (BJP) they brand me as anti-national. BJP also brands people as urban naxals if they speak against them. I’m asking a simple question will Centre buy the state’s parboiled rice or not?: Telangana CM K Chandrashekhar Rao in Hyderabad pic.twitter.com/Iato3klBcZ

— ANI (@ANI) November 8, 2021