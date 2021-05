Toolkit Case: कांग्रेस टूलकिट मामले में सोमवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के लाडो सराय और गुरुग्राम दफ्तर पहुंची. न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, स्पेशल सेल की टीम ने ट्विटर के दोनों दफ्तरों में छापेमारी की. दिल्ली और गुरुग्राम के दफ्तरों पर छापेमारी से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज ही ट्विटर इंडिया को ‘मैन्युपुलेटेड मीडिया’ को लेकर नोटिस भेजा था. गौरतलब है कि पिछले सप्ताह ट्विटर ने कथित ‘टूलकिट’ से संबंधित बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट को ‘मैनिपुलेटिड’ यानी हेर-फेर किया हुआ बताया था. Also Read - कांग्रेस आग लगाने की तैयारी में लगी है, कमलनाथ जी, जवाब देना पड़ेगा: शिवराज सिंह चौहान

The Delhi police team went to Twitter office to serve a notice to Twitter, as a part of routine process. This was necessitated as it was to ascertain who the right person was to serve a notice, as replies by Twitter India MD had been very ambiguous: Sources

