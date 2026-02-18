Hindi India Hindi

Top 10 Countries With The Lowest Literacy Rates Education Policy Infrastructure

दुनिया के 10 देश, जहां बेहद कम पढ़े-लिखे हैं लोग, लिस्ट में भारत का पड़ोसी भी शामिल

भारत की बात करें, तो वर्ल्ड बैंक की 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक यहां की कुल साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है. ये 2011 की जनगणना के 74% के मुकाबले एक महत्वपूर्ण वृद्धि है. देश में पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 है. वहीं, महिलाओं में इसका प्रतिशत 65.46 है.

ग्लोबल लेवल की बात करें, तो करीब 78 करोड़ 10 लाख लोग अनपढ़ हैं. (AP)

साक्षरता किसी भी देश का भविष्य तय करती है. ये व्यक्तिगत सशक्तिकरण, आर्थिक विकास और सामाजिक सुधार की आधारशिला है. यह न सिर्फ पढ़ने-लिखने की क्षमता देती है, बल्कि गरीबी कम करने, स्वास्थ्य सुधारने और अधिकारों के प्रति जागरूक कर बेहतर जीवन विकल्प देती है. अगर किसी देश की ज्यादा से ज्यादा आबादी पढ़ी-लिखी होगी, तो वह रूढ़िवादिता को तोड़कर आत्मविश्वास के साथ राष्ट्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएगी. लेकिन, दुनिया के कई ऐसे देश हैं, जहां की 70 से 90% आबादी अनपढ़ है. ये देश बेसिक जरूरतों के लिए तरस रहे हैं और विकसित देशों की मदद पर निर्भर हैं.

दुनिया में कितनी आबादी अनपढ़?

ग्लोबल लेवल की बात करें, तो करीब 781 मिलियन (78 करोड़ 10 लाख) लोग अनपढ़ हैं. इनमें सगभग दो-तिहाई महिलाएं शामिल हैं. यह लैंगिक अंतर कम विकसित देशों में सबसे अधिक स्पष्ट है, जहां पारंपरिक भूमिकाएं महिलाओं की शिक्षा को सीमित करती हैं.

दुनिया के इन देशों का एजुकेशन सिस्टम है बेहद कठिन! दिनभर किताबों में डूबे रहते हैं यहां के बच्चे

भारत में लिटरेसी रेट?

वहीं, भारत की बात करें, तो वर्ल्ड बैंक की 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक यहां की कुल साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है. ये 2011 की जनगणना के 74% के मुकाबले एक महत्वपूर्ण वृद्धि है. देश में पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 है. वहीं, महिलाओं में इसका प्रतिशत 65.46 है.

अब जानिए दुनिया को उन 10 देशों के बारे में, जहां के लोग सबसे कम पढ़े-लिखे हैं:-

चाड

अफ्रीकी देश चाड (Chad) मौजूदा समय में दुनिया का सबसे कम पढ़ा-लिखा देश माना जाता है. यहां लिटरेसी रेट 22% से 25 के बीच है. इस देश में बड़े पैमाने पर गरीबी और भूखमरी फैली हुई है. लोग बेसिक जरूरतों के लिए तरसते हैं. ऐसे में स्कूल जाकर पढ़ने की बात करना बेमानी है.

Add India.com as a Preferred Source

साउथ सूडान

साउथ सूडान दुनिया के युवा देश में गिना जाता है. ये देश लंबे समय से युद्ध की आग में जला था. इसलिए वहां इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर स्कूल तक सबकुछ तबाह हो चुका है. वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, साउथ सूडान की मात्र 27% आबादी ही थोड़ी-बहुत पढ़ी-लिखी है.

राष्ट्रगान सुनकर खड़े नहीं हुए इस यूनिवर्सिटी के कुलपति और कुलसचिव, बजी दोनों की बैंड, शिकायत दर्ज, जानिए पूरा विवाद

माली

माली गरीबी के साथ-साथ आतंकवाद का दंश भी झेल रहा है. यहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहद कमी है. स्कूल है नहीं, जहां कहीं एक्का-दुक्का स्कूल हैं; वहां ताला लटका है. यहां के लोग बहुत कम पढ़े-लिखे हैं. यहां की सिर्फ 30% जनता नाम लिखना और थोड़ा-थोड़ा पढ़ना जानती है.

नाइजर

नाइजर में तेजी से आबादी बढ़ रही है, मगर सुविधाएं नहीं मिल पा रही. यहां लोग साक्षर नहीं हैं. ज्यादातर लोग सिर्फ बोल सकते हैं, लिख नहीं पाते. स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है. यहां लिटरेसी रेट 36% ही है.

अफगानिस्तान

कम पढ़े-लिखे देशों की लिस्ट में भारत का पड़ोसी अफगानिस्तान भी शामिल है. 2022 में अफगानिस्तान पर जब से तालिबान ने कब्जा किया है, तब से देश की दुर्गति हो गई है. तालिबानी फरमानों ने महिलाओं को बुर्के और घर की दहलीज के अंदर तक समेट दिया है. स्कूल-कॉलेज बंद हैं. बच्चियों की पढ़ाई रोक दी गई है. यहां लिटरेसी रेट 37% पर आ चुकी है.

इस देश में बच्चे 7 साल तक मस्ती करते हैं, कोई होमवर्क नहीं, एग्जाम का डर नहीं… फिर भी दुनिया में नंबर-1

गिनी

अफ्रीकी देश गिनी में वैसे तो खनिज संसाधनों की भरमार है. लेकिन, यहां पढ़ाई-लिखाई पर फोकस है ही नहीं. यहां की सिर्फ 40% आबादी ही थोड़ा-बहुत पढ़ना और लिखना जानती है.

बुर्किना फासो

बुर्किना फासो भी सुरक्षा खतरों से जूझ रही है. आतंकवाद की वजह से यहां बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता. स्कूलों में टीचर्स भी नहीं हैं. लाखों लोग अनपढ़ हैं. यहां लिटरेसी रेट महज 37% है.

अफ्रीकन रिपब्लिक

मध्य अफ्रीकी गणराज्य की सरकार लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने में नाकाम रही है. इसका असर शिक्षा पर पड़ा है. गृहयुद्ध की वजह से एजुकेशन सेक्टर बर्बाद हैं. यहां सिर्फ 24% लोग ही पढ़ना-लिखना जानते हैं.

पाकिस्तान

पाकिस्तान में शहरी आबादी ग्रामीण आबादी की तुलना में साक्षर है. महिलाएं पढ़ाई-लिखाई के मामले में पीछे हैं. ओवरऑल लिटरेसी रेट 56% है.

इथियोपिया

इथियोपिया ने पिछले एक दशक में एजुकेशन सिस्टम में काफी सुधार किया है. 12 करोड़ से ज्यादा की आबादी और बड़े ग्रामीण क्षेत्रों की वजह से अभी सिर्फ 60% लोग ही साक्षर हैं.

क्‍या है CM Shri, जिससे सरकारी स्कूलों में मिलेगा हाईटेक एजुकेशन, सिलेबस से एडमिशन प्रोसेस तक… जानें सारी डिटेल