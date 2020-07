नई दिल्ली: भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद को खत्म करने के लिए पिछले कई दिनों से दोनों ही देशों के बीच में सैन्य स्तर पर बातें चल रही हैं. इन सब बैठकों का बॉर्डर पर कुछ असर भी देखने को मिल रहा है लेकिन अभी हालात पूरी तरह से नार्मल नहीं हुए हैं. दोनों ही देशों की तरफ से डिस्इंग्गेजमेंट स्टार्ट हो गई है, लेकिन चीन फिंगर फाइव से पीछे हटने को फिलहाल तैयार नहीं है. इसे देखते हुए भारत अभी भी पूरी तरह से सतर्क है. Also Read - India-China Border Issue: NSA अजित डोभाल ने संभाला मोर्चा तो पीछे हटी चीनी सेना! कल चीन के विदेश मंत्री से की थी बात

अब इस सप्ताह वायु सेना के टॉप कमांडर चीन सीमा विवाद के हालात को लेकर बैठक करेंगे. वायु सेना के शीर्ष कमांडर्स की यह बैठक पूर्वी लद्दाख में होगी. इस बैठक में अभी तक के हालात, चीन के साथ हुई बात के परिणाम और चीन द्वारा तनाव को कम करने के लिए उठाए गए कदम पर विस्तार से चर्चा होगी. माना जा रहा है कि इस बैठक में ही भारत अपनी आगे की रणनीति भी तैयार करेगा.

