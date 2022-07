Top News of the Day 22 July 2022: सीबीएसई (CBSE) ने आज 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया. 10वीं के एग्जाम में बैठने वाले छात्र-छात्राओं और उनके परिजनों को काफी समय से इसका इंतजार था. मयंक यादव 10वीं के टॉपर रहे और कुल 94.40 फीसद छात्र पास हुए. दिल्ली की नईं एक्साइज पॉलिसी (Delhi New Excise Policy) को लेकर भी देश में बवाल हो रहा है. एक तरफ विपक्षी पार्टियां इसकी आलोचना कर रही हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली की अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार इसके पक्ष में तमाम तरह की दलीलें दे रही है. उपराज्यपाल ने तो इसकी सीबीआई (CBI) जांच के आदेश भी दे दिए हैं. जानें आज दिनभर की बड़ी खबरें.Also Read - राज्यपाल की बुलाई बैठक में भी नहीं पहुंचे अरविंद केजरीवाल, सिसौदिया को बचाने की तैयारियों में जुटे ?

