नई दिल्ली: कश्‍मीर घाटी में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने के दो दिन बाद बुधवार को जम्मू एवं कश्मीर के सोपोर जिले में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी असिफ को मार गिरायाह है. जम्मू एवं कश्मीर पुलिस ने कहा कि एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद आतंकवादी को मार गिराया गया. वह लश्‍कर के आतंकियों में टॉप में था. कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट किया, “सोपोर अपडेट: एक संक्षिप्त मुठभेड़ में सोपोर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया. बाद में आगे की जानकारी दी जाएगी.” सूत्रों के अनुसार, यह आतंकवादी पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़ा था और घाटी में सक्रिय था.

जम्मू एवं कश्मीर पुलिस, सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सहित अन्य सुरक्षा बलों ने 9 सितंबर को लश्कर के एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने के बाद सोपोर क्षेत्र से आठ आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था.

Top ranking LeT terrorist Asif neutralised in an encounter in Sopore, Jammu and Kashmir: Police Sources pic.twitter.com/brTWMESSnR

