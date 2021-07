तिरुवनंतपुरम: केरल (Kerala) में जीका वायरस (Zika virus) संक्रमण का एक और मामला सामने आया है. इस तरह राज्य में जीका विषाणु संक्रमण के 15 मामले सामने आ चुके हैं. स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने कहा कि नंथनकोड निवासी 40 वर्षीय एक व्यक्ति के नमूने में जीका संक्रमण की पुष्टि हुई है. तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) में अब तक इस विषाणु संक्रमण के 14 मामले सामने आ चुके हैं.Also Read - Zika Virus: कोरोना संकट के दौरान जीका वायरस की स्थिति पर निगरानी के लिए विशेषज्ञों का केंद्रीय दल केरल रवाना

मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने कहा था कि केरल में जीका संक्रमण के मामले सामने आए हैं और यह अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि यह विषाणु डेंगू और चिकुगुनिया फैलाने वाले एडीस मच्छर से फैलता है. उन्होंने कहा कि इस तरह की बीमारियों को रोकने के लिए जिला और राज्य स्तर की इकाइयों को और मजबूत किया जाएगा. Also Read - Zika Virus: केरल में आया जीका वायरस का पहला मामला, गर्भवती महिला हुई संक्रमित, जानें क्या है लक्षण और कैसे करें बचाव

One more case of the Zika virus confirmed in Kerala. With this, total 15 cases of Zika virus confirmed in the state: Kerala Health Minister Veena George

(file photo) pic.twitter.com/ZavaCzpLYq

— ANI (@ANI) July 11, 2021