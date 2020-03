नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस के तीन नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की कुल संख्या 43 पर पहुंच गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. उत्तर प्रदेश, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर से एक-एक मामला सामने आने के बाद देश में करोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 43 हो गई.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा, आज तक कोरोनोवायरस के कुल 43 मामले हैं, जिनमें से 40 देश में सीओवीआईडी -19 के सक्रिय मामले हैं. केरल से 3 पॉज‍िट‍िव मामले हैंं, जि‍न्‍हें ड‍िस्‍चार्ज कर द‍िया गया था.

Ministry of Health & Family Welfare: As of today, there are 43 total cases of #Coronavirus out of which 40 are active cases of COVID-19 in the country. 3 positive cases from Kerala are now discharged. pic.twitter.com/PiwisxrD1n

— ANI (@ANI) March 9, 2020