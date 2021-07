Total curfew in Manipur starting from July 18 for 10 days, News: उत्‍तरी-पूर्वी भारत के राज्‍य मणिपुर (Manipur) में कोरोना के डेल्टा संस्करण (Delta variant of#COVID19) पूर्ण कर्फ्यू (Full curfew)की घोषणा की गई है. मणिपुर सरकार ने मणिपुर सरकार ने 18 जुलाई से 10 दिनों के लिए पूर्ण कर्फ्यू की घोषणा की है. मणिपुर की सरकार ने मणिपुर सरकार ने 18 जुलाई से 10 दिनों के लिए पूर्ण कर्फ्यू लगाने का यह कोविड-19 की तीसरी लहर (Corona Third wave)को देखते हुए उठाया है.Also Read - COVID Third Wave: देश में इस महीने दस्तक दे सकती है तीसरी लहर, ICMR ने कहा- पहले की तुलना में....

With the wide prevalence of the Delta variant of #COVID19, Manipur Government announced total curfew for 10 days, starting from July 18 — ANI (@ANI) July 16, 2021

Also Read - Rishabh Pant अपने रिश्‍तेदार के घर हैं क्‍वारंटीन, तीन खिलाड़ी व एक सपोर्ट स्‍टाफ भी है इंडियन कैंप से दूर

मणिपुर में अब तक की कोरोना की स्थिति

मौतें: 1326

ठीक हुए: 70985

कुल संक्रमित: 80521 Also Read - PM मोदी ने CM योगी की तारीफ की, कड़ी मेहनत कर रहे, आज यूपी में कानून का राज, 'माफ‍ियाराज', 'आतंकवाद' काबू में

वहीं, पड़ोसी राज्‍य असम में पिछले 24 घंटों में 1,992 नए कोविड ​​​​मामले, 2,498 डिस्चार्ज और 27 मौतें दर्ज़ की गई. असम में सक्रिय मामले: 19,120 हैं, जबकि अब तक कुल डिस्चार्ज यानी बीमारी से ठीक हुए लोगों की संख्‍या 5,17,041 है और कुल 4,937 लोगों की जानें जा चुकी हैं.

बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 प्रबंधन में मदद करने के लिए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, ओडिशा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा में केंद्रीय टीमों को तैनात किया गया है.