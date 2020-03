नई दिल्ली: देश में कोविड-19 मामलों की संख्या सोमवार को 1,017 पर पहुंच गई जबकि बीमारी से मरने वालों की संख्या 29 हो गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब भी 942 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जबकि 99 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है और एक व्यक्ति यहां से चला गया है. Also Read - सरकार ने नहीं की मदद, तो 6 माह में 30 प्रतिशत दुकानें हो जाएंगी बंद: आरएआई

मंत्रालय के सुबह साढ़े 10 बजे के अद्यतन डेटा में बताया गया कि महाराष्ट्र में बीमारी से मौत के दो नए मामले सामने आए हैं. महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से अब तक सबसे ज्यादा आठ मौत हुई है. इसके बाद गुजरात में पांच, कर्नाटक में तीन, मध्य प्रदेश में दो, दिल्ली में दो और जम्मू-कश्मीर में दो मौत हुई है. Also Read - विराट-अनुष्का ने किया PM-CARES फंड को दान देने का ऐलान, जानिए कितनी है रकम

केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है. संक्रमण के कुल मामलों (1,071) में 49 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं. Also Read - अमेरिका की स्थिति भयावह, ट्रंप प्रशासन ने कहा- कोरोना से मौत का आंकड़ा एक लाख से कम रखना चुनौतीपूर्ण

Total number of #Coronavirus positive cases in India rises to 1071 (including 942 active cases, 99 cured/discharged cases and 29 deaths): Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/fer0VfvlAV

— ANI (@ANI) March 30, 2020