नई दिल्‍ली: तमिलनाडु में एक्टिव मरीजों की संख्‍या, 809 है और बीते 24 घंटे में 52 नए मरीज सामने आए हैं. सोमवार को सामने आए मरीजों में 33 पुरुष और 19 महिलाएं हैं. राज्‍य में अब तक 1312 मरीज पुरुष हैं और जबकि 625 महिलाएं हैं. तमिलनाडु में अभी तक कुल 24 लोगों की मौत हो गई है. Also Read - मुंबई मे कोरोना से लगातार तीसरे दिन पुलिसवाले की मौत, महाराष्ट्र में 96 पुलिसकर्मी हैं कोरोना पॉजिटिव

तमिलनाडु के स्‍वास्‍थ्‍य विभाग की जानकारी के मुताबिक, राज्‍य में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 7176 टेस्‍ट किए गए, जबकि अब कुल 94, 781 सैम्‍पलों का टेस्‍ट किया जा चुका है. Also Read - अब लॉकडाउन के बीच तेजी से होगी आपूर्ति, अमेजन इंडिया ने रेलवे के साथ की साझेदारी

तमिलनाडु में अब तक 29, 797 होम क्‍वारंटाइन हैं. राज्‍य के स्‍वाथ्‍य विभाग के मुताबिक, इलाज के बाद सोमवार को 81 मरीजों को डिस्‍चार्ज किया गया, जबकि अब तक कुल 1,101 मरीज स्‍वस्‍थ होने के बाद अपने घर जा चुके हैं. तमिलनाडु में अभी तक कुल 24 लोगों की मौत हो गई है. Also Read - Coronavirus: यूपी में संक्रमितों का आंकड़ा, 1955, अब तक 31 मरीजों की मौत

52 new #COVID19 cases have been reported in Tamil Nadu today, taking total number of cases to 1,937 in the state: Tamil Nadu Health Department pic.twitter.com/2iyowSE0fu

— ANI (@ANI) April 27, 2020