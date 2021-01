new strain of coronavirus in India: भारत में अब तक 38 लोग नए प्रकार के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को ये जानकारी दी. बता दें कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सबसे पहले ब्रिटेन में आया था. इसको लेकर कहा जा रहा है कि कोरोना का यह नया प्रकार 70 प्रतिशत तक अधिक संक्रामक है. Also Read - India vs Australia: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ Sydney Test से पहले कोरोना टेस्ट में पास हुई टीम इंडिया

इन 38 लोगों में से अधिकांश वह हैं जो या तो इंग्लैंड से आए थे या फिर इंग्लैंड से आए लोगों के संपर्क में आए थे.

गौरतलब है कि सतर्कता बरत रही सरकार ने ब्रिटेन और भारत के बीच यात्री उड़ानों पर अस्थायी रोक सात जनवरी तक एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दी तथा कहा कि इसके बाद सेवाएं ''कड़े नियमों'' के साथ शुरू होंगी.

केंद्र ने 25 नवंबर से 23 दिसंबर की मध्य रात्रि तक भारत पहुंचे लगभग 33,000 यात्रियों और उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाकर उनकी आरटी-पीसीआर जांच कराए जाने तथा संक्रमित नमूनों को ‘जीनोम सीक्वेंसिंग’ के लिए भेजने का पिछले सप्ताह निर्देश दिया था.

विशेषज्ञों ने उल्लेख किया है कि अब तक यह नहीं पाया गया है कि नया स्ट्रेन बीमारी की गंभीरता को बढ़ा देता है, यद्यपि यह काफी अधिक संक्रामक है.