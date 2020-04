नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्‍ली में 51 नए मामलों के साथ कोरोना वायरस संक्रमण के 720 मामले हो गए हैं और अब तक 12 मरीज मौत के मुंह में जा चुके हैं. राजधानी में एक दिन पहले इन केसों की कुल संख्‍या 669 थी. गुरुवार को ही तीन लोगों की मौत हुई है. बता दें कि दिल्‍ली सरकार ने आज राजधानी के विभिन्‍न हॉटस्‍पॉट में 100 फीसदी लॉकडाउन लगाया हुआ है. Also Read - Coronavirus: देश में 24 घंटे में 20 लोगों समेत अब तक कुल 169 जानें गईं, संक्रमित 5865

दिल्‍ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के 21 इलाकों में जहां COVID19 मामले पाए गए हैं, इन क्षेत्रों को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा और यहां के निवासियों को घरों में क्‍वारंटीन में रखा जाएगा और घरवालों को जरूरी सेवाएं दी जाएंगी. Also Read - Coronavirus: महाराष्‍ट्र में भी विधायकों की सैलरी में कटौती, कैबिनेट ने दी मंजूरी

दिल्‍ली में कोरोना वायरस के संक्रमण से कुल 25 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्‍पतालों से डिस्‍चार्ज किया गया है.

राजधानी दिल्‍ली में कोरोना वायरस के मामले: एक नजर

– दिल्‍ली में पॉजिटिव केसों की कुल संख्‍या: 720

– दिल्‍ली में एक दिन पहले इन केसों की कुल संख्‍या थी 669

– एक दिन यानि आज गुरुवार को नए केसों की संख्‍या 51

– मरकज से संबंधित आज के 4 नए केस समेत कुल 430

– सरकारी अस्‍पतालों में भर्ती पॉजिटिव केस कल 558 थी आज 682 हो गई

– कोरोना वायरस के संक्रमण से कुल ठीक हुए मरीजों की संख्‍या 25

– कोरोना संक्रमण से पहले 9 और आज 3 मौतों समेत कुल आंकड़ा 12

51 #COVID19 positive cases reported in Delhi today (including 35 with a history of foreign travel, 4 cases related to Markaz, 3 deaths & 5 discharged). Total number of positive cases in the national capital rises to 720 (including 12 deaths and 25 discharged): Govt of Delhi pic.twitter.com/viesCw15jo

— ANI (@ANI) April 9, 2020