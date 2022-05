Tour of Duty Recruitment In India: देशसेवा का ख्वाब देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. कई युवा भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देखते हैं. ऐसे में टूर ऑफ ड्यूटी के तहत भारतीय सेना में युवाओं को देशसेवा करने का मौका दिया जा रहा है. टूर ऑफ ड्यूटी (Tour of Duty) के तहत भारतीय थल सेना (Indian Army), नौसेना (Indian Army) और वायुसेना (Air Force) में जवानों की भर्तियां की जाएंगी. इसमें प्रावधान है कि युवाओं को चार साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा. हालांकि टूर ऑफ ड्यूटी यानी अग्निपथ योजना के तहत थल, वायु और नौसेना में भर्ती की नई प्रणाली मे कुछ परिवर्तन प्रस्तावित किए गए हैं.Also Read - सड़क से फिसल कर खाई में गिर भारतीय सेना का वाहन, 7 की मौत । watch Video

25 फीसदी लोगों की होगी भर्ती

टूर ऑफ ड्यूटी के तहत भर्ती किए जवानों में से कुल 25 फीसदी लोगों को पुन पूर्ण सेवा के लिए सेना में सूचीबद्ध कर दिया जाएगा. इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक टूर ऑफ ड्यूटी के अंतिम प्रारूप पर काफी चर्चा की गई है. इसके बाद कुछ नए प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिलने की संभावना है. नई भर्ती योजना की घोषणा अब किसी भी दिन होने की उम्मीद है.

4 साल के लिए होगी भर्ती

पहले दिए गए प्रस्ताव में तीन साल के लिए सेना में भर्ती किए जाने की बात कही जा रही थी. लेकिन अब चार साल के लिए युवाओं को सेना में संविदा पर नियुक्त किया जाएगा. सैनिकों को सेवामुक्त किए जाने के 30 दिन की अवधि के साथ ही उनमें से 25 फीसदी लोगों को वापस बुला लिया जाएगा और नई तारीख के साथ पूर्ण सेवा के साथ सेना में भर्ती कर लिया जाएगा.

संविदा पर होगी भर्ती

जिन 25 फीसदी लोगों को दोबारा पूर्ण सेवा में नियुक्ति की जाएगी उनके पिछले 4 सालों की संविदा सेवा को वेतन और पेंशन के निर्धारण के लिए उनकी पूर्ण सेवा में नहीं गिना जाएगा. बता दें कि इस तरह से एक बड़ी राशि की बचत होगी.