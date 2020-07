श्रीनगर: देश में कोरोना महामारी के बढ़ते आंकड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे. महामारी के कारण ही देश में लॉकडाउन लगाया गया था लेकिन अब धीरे धीरे कर जनजीवन को सामान्य किए जाने का प्रयास किया जा रहा है. इस बीच जम्मू-कश्मीर का पर्यटन भी अब आम लोगों के लिए खोला जाएगा. लेकिन यहां पर्यटन को 14 जुलाई के बाद कई फेजों में खोला जाएगा. Also Read - डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने LNJP अस्पताल का किया दौरा, कोरोना उपचार का लिया जायजा

बता दें जम्मू-कश्मीर में 14 जुलाई के बाद से फेज आधिरत खुलने वाले पर्यटन के लिए कश्मीर सरकार द्वारा दिशानिर्देश जारी कर दिया गया है. पहले चरण में केवल हवाई मार्गों से आने वाले पर्यटकों को इजाजत होगी. बता दें यहां आने वाले सभी पर्यटकों को होटल बुकिंग से पहले RTPCR परीक्षण कराना अनिवार्य है.

Tourism in Jammu & Kashmir to open in a phased manner from 14th July; Govt of J&K issues guidelines for entry of tourists. In this phase, tourism limited to those arriving by air only. RTPCR testing of all tourists compulsory on arrival &tourists to have confirmed hotel bookings.

