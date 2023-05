केरल में पर्यटकों से भरी नाव पलटने से बड़ा हादसा, 21लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

केरल के मलप्पुरम ज़िले के तनूर के पास एक पर्यटक नाव पलट गई. इस हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है. एनडीआरएफ की टीम की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है.

Atleast 21 people dead after a tourist boat capsized in Kerala’s Malappuram district. NDRF on the spot; search still underway for other victims. (Visuals from overnight rescue operation) pic.twitter.com/v1BQs8Ztx6 — ANI (@ANI) May 8, 2023