Tractor Rally LIVE: किसानों की ट्रैक्टर रैली के बीच हिंसक प्रदर्शन जारी है और इसके साथ ही लालकिले के प्राचीर पर चढ़कर किसान आंदोलन में सम्मिलित उपद्रवियों ने खालिस्तानी झंडा फहराया है. किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर आज दिल्ली पुलिस के सामने पहली बार बड़ी चुनौती बनी हुई है.दिल्ली बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संगठन आज ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं. जगह-जगह किसानों ने पुलिस द्वारा लगाए बैरिकेड को तोड़ दिया है. Also Read - Delhi Metro Alert: ट्रैक्टर रैली में किसानों का प्रदर्शन हुआ उग्र, दिल्ली मेट्रों के कई स्टेशन बंद

Tractor March LIVE: Also Read - Farmers' tractor rally live updates: बेकाबू हुए किसान, कई इलाकों में हिंसा, ITO पर भिड़ंत, लाल किला पहुंचे प्रदर्शनकारी

दिल्ली ITO पहुंचे किसानों ने जमकर बवाल काटा है.आईटीओ पर बवाल के बीच कई किसान लाल किले पर पहुंच गए हैं. बताया जा रहा है कि करीब दो दर्जन ट्रैक्टर में सवार सैकड़ों किसान लाल किला परिसर में पहुंच गए हैं. Also Read - PHOTOES: दिल्‍ली में Tractor Rally कर रहे किसानों का हंगामा, आंसू गैस के गोले, लाठी डंडे,चले

#WATCH A protestor hoists a flag from the ramparts of the Red Fort in Delhi#FarmLaws #RepublicDay pic.twitter.com/Mn6oeGLrxJ — ANI (@ANI) January 26, 2021

लाल किले और इंडिया गेट की ओर बढ़ रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है. इसके साथ ही लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे है. पुलिस ने फिलहाल किसानों को पीछे खदेड़ा है, लेकिन अभी भी किसान आईटीओ पर डटे हैं.

किसान मजदूर संघर्ष समिति (KMSC) के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू ने कहा कि हम दिल्ली पुलिस के रूट का नहीं, बल्कि अपने रूट पर मार्च निकालेंगे.

गाजीपुर-नोएडा मोड़ पर किसानों ने तोड़े बैरिकेड, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े. इसके साथ ही किसानों पर लाठीचार्ज किया गया है. तो वहीं नोएडा मोड़ पर किसानों और पुलिस के बीच टकराव हुआ है. हजारों की तादाद में किसान निजामुद्दीन और अक्षरधाम के तरफ मुड़ गए है.

#WATCH Violence continues at ITO in central Delhi, tractors being driven by protestors deliberately try to run over police personnel pic.twitter.com/xKIrqANFP4 — ANI (@ANI) January 26, 2021

सिंघु बॉर्डर से किसानों के एक जत्थे ने ट्रैक्टर मार्च शुरू कर दिया है.

सिंघु बॉर्डर पर किसानों ने पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ दिया है. किसानों की ओर से दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश की जा रही है. सिंघु के बाद किसानों ने टिकरी बॉर्डर पर भी बैरिकेड्स को तोड़ दिया है.

#WATCH Police use tear gas on farmers who have arrived at Delhi’s Sanjay Gandhi Transport Nagar from Singhu border#Delhi pic.twitter.com/fPriKAGvf9 — ANI (@ANI) January 26, 2021

गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे DCP East Delhi ने बताया कि हम लगातार यूपी पुलिस के साथ संपर्क में हैं, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है. किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

किसानों की ओर से निकाली जा रही ट्रैक्टर परेड में जेसीबी भी शामिल है, जिसमें महिलाएं बैठी हैं. जेसीबी से किसानो ने रास्ते चौड़े किए और बैरिकेड्स हटा दिए हैं. संगीत की धुन और देशभक्ति के नारों के साथ किसानो के ट्रैक्टर आगे बढ़ रहे हैं.

#WATCH Protestors at Karnal bypass break police barricading to enter Delhi as farmers tractor rally is underway in the national capital#FarmLaws pic.twitter.com/pzfJs6Ioef — ANI (@ANI) January 26, 2021

बताया जा रहा है कि ये सभी किसान किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब से जुड़े हुए हैं. अभी संयुक्त किसान मोर्चा का मार्च शुरू नहीं हुआ है.

आज इन रूट्स पर बंद हैं मेट्रो

किसानों के ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. इसके मुताबिक, दिल्ली जाने वाले आनंद विहार महाराजपुर सीमापुरी सूर्य नगर लिंक रोड सभी बंद रहेंगे, पूरा बॉर्डर सील रहेगा, जिन लोगों को दिल्ली जाना है, वो सेक्टर 62 होते हुए नोएडा जाए या भोपुरा से होते हुए दिल्ली जाएंगे. बाकी दिल्ली जाने वाले सभी रूट बंद रहेंगे, किसी प्रकार का वाहन नहीं जाने दिया जायेगा.